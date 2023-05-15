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從飲食防失智 10類食物助腦部健康

聯合報／ 許培羣╱台大醫院營養室營養師

國外研究顯示「麥得飲食」能改善認知功能及減緩阿茲海默症病程，可預防失智症。特色在於強調食材盡量天然原態，以植物性食物為主，結合「得舒」與地中海飲食，並提出10種有助於腦部食物及5種不利於大腦健康的食物。

10種有助腦部健康食物

●深綠色葉菜：如菠菜、綠花椰、空心菜等，也可降低罹患心血管疾病、肥胖及糖尿病風險，每天攝取2份，每份100公克。

●其他顏色蔬菜：如茄子、胡蘿蔔、彩椒等，富含植化素，每天攝取1份，每份100公克。

●堅果類：含不飽和脂肪酸、纖維、維生素E及抗氧化物質，有助降低血膽固醇及預防心臟病，每周食用5次，每次約30公克。

●橄欖油：主要用油，每天2匙。

●全穀類：富含膳食纖維、維生素，屬天然抗氧化劑，降低體內發炎反應，每天食用1.5碗全穀類，如糙米、燕麥、大麥、蕎麥等。

●豆類：富含纖維與蛋白質，可取代部分肉類降低飽和脂肪攝取量，每周吃3次，每次約60公克。

●家禽類：雞、鴨、鵝肉等取代部分紅肉及其加工製品，降低飽和脂肪攝取量，每周吃2次，每次約3至5份，每份約30公克。

●魚類：含優質蛋白質、omega-3脂肪酸，具抗發炎及抗氧化作用，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚及虱目魚等，每周吃1次，每次約3至5份，每份約30公克。

●莓果類：藍莓、草莓、蔓越莓等，有助降低體內自由基對心血管傷害，每周吃5次，每次約30公克。

●紅酒：酚酸類具抗氧化功效，每天可攝取120至150cc，切勿過量。

5種不利於大腦保健食物

這類食物易造成血脂上升，導致血管損傷、血管硬化及身體發炎反應上升，提高腦中風與失智風險。

●紅肉及其加工製品：每周攝取不超過5份。

●奶油：每日不超過1茶匙。

●起司：每周不超過1份（每份2片）。

●糕餅與甜食：每周不超過5次。

●油炸物：每周不超過1次。

即使沒有失智症家族史，對一般人而言，麥得飲食仍有助於心臟、血管及整體健康，但提醒並不是某一類食物對腦部保健有益處就額外多吃，這樣並無益處，仍需回歸到均衡飲食才是首要原則。

失智症 脂肪

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