健康主題館／不依行動力選輔具 只看病名可能用錯

● 輔具補助，最高3年4萬元

● 挑對輔具，提升長輩自理功能

● 錯用輔具易受傷，增加復健困難度

「我爸爸中風了，該準備什麼輔具呢？」「家人的失智病徵明顯衰退，有哪些適用輔具？」「長輩腿力愈來愈差，手杖、助行器哪個好？」輔具主要是輔助失能者生活自理、減輕照顧者的身心負擔，但卻常見民眾以「病名」選擇輔具，反而忽略了患者的身體功能狀況。

台灣長期照顧物理治療學會副秘書長、輔具家ATHome營運長劉旻宜。圖／中華民國資訊軟體協會提供

專人評估 符合個人化需求

台灣長期照顧物理治療學會副秘書長、輔具家ATHome營運長劉旻宜說，輔具挑選應依使用者的「行動力等級」作為標準，而非「聽說這一款比較好」、「這個功能齊全」作為選擇參考。一旦用錯輔具，可能會讓長輩行動力退化，或增加復健困難度，選購前一定要尋求專業協助。

各縣市有設置「輔具資源中心」，可提供諮詢、評估、維修、二手輔具回收及租借等服務，包括專業人員協助評估個案的生理功能，在寄發核定函後，才能洽詢相關廠商購買。

劉旻宜提醒，除了核准通過才能用補助款購買輔具，撥打「1966長照服務專線」由專業人員評估個案狀況後，會再另撰寫報告書，記錄詳細規格、輔具數據參數等，建議民眾不要只拿著核定函購買輔具，而是帶上報告書到門市選購，才能更符合個人化需求。

目前政府的輔具補助有兩種，分別為「失能老人輔具補助」、「身心障礙者輔具補助」，失能老人符合長照2.0，身心障礙者需領有身心障礙手冊，補助方式各有不同。

善用補助 民眾省下大開銷

長照2.0輔具補助資格 製表╱廖靜清 民眾最常需要使用的輔具，以個人行動的輪椅為大宗，其次是電動床、減壓座墊和預防褥瘡的氣墊，以長照身分、身障身分來說，政府分別給予不同的補助額度，核准的費用並不相同。長照輔具補助總金額為最高3年4萬元，身心障礙者輔具補助總金額不限，但是有品項上限，每二年度補助不超過四項；另低收入戶、中低收入戶或一般戶也有不同的部分補助比率。

補助額度分配學問大，善用政府提供的輔具補助，可省下一筆開銷，也能協助年長者和身心障礙者生活自立。劉旻宜強調，輔具有助於簡化照顧人力、體力，選擇適合的輔具才能避免二度傷害，並讓有復健潛力的患者減少臥床、倚賴輔具的站坐時間。輔具也可以租借，各縣市的輔具資源中心有提供免費的二手輔具借用，是經濟實惠的另一種選項。