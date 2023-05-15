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藥師：搶救缺藥 政府打假球

聯合報／ 記者鄒尚謙李樹人／台北報導
藥品供應通報處理中心成立一個多月，但缺藥困境依舊，氧化鎂（軟便劑）仍然嚴重缺藥。藥師批評，衛福部只是做做樣子，實際缺藥狀況恐遠超過平台數字。記者余承翰／攝影
藥品供應通報處理中心成立一個多月，但缺藥困境依舊，氧化鎂（軟便劑）仍然嚴重缺藥。藥師批評，衛福部只是做做樣子，實際缺藥狀況恐遠超過平台數字。記者余承翰／攝影

本報今年多次報導國內缺藥問題，衛福部成立跨部會「藥品供應通報處理中心」迄今滿一個月，但包括藥師公會與基層藥師認為政府以「公務員心態」處理缺藥，「只做做樣子」，不但沒能解決問題，反讓愈來愈多的藥師不願通報缺藥，「把時間用來找藥，還比較實在」。

「藥品供應通報處理中心」上路後，每兩周公布一次缺藥通報處理進度，食藥署藥物管理署藥品組科長楊博文表示，大部分通報並非真的缺藥，即使有缺，短缺期也僅一、兩周，待藥廠生產下批藥品，生產後就解決了。

統計顯示，累積六十一件通報案例，其中廿二件「經調查後無缺」、廿七件「建議使用替代品項」，九件「因無替代藥品，啟動公開徵求」，另三件「恢復供應」。缺藥通報看似成效良好，泰半以「經調查無短缺」結案，但藥師界的看法並不是這樣。

藥師公會理事長黃金舜指出，政府避重就輕，仍以「公務員心態」處理缺藥困境，基層藥師沈采穎話說得更直接，「該中心成員閉門造車，無法解決問題」。愈來愈多藥師不願往上通報，將時間用在找藥，還比較實在。

「所謂成立通報處理中心，根本以會養會，無助於解決缺藥」。沈采穎表示，一開始以為政府是玩真的，不少基層藥師認真通報、反映，不料一個月下來，才知打假球，只做做樣子，食藥署只給藥廠訂購專線，無濟於事。很多藥師放棄通報，自己努力找藥，還比較有效率，「缺藥情況應遠高於平台上數字」。

沈采穎以ＧＳＫ藥廠「艾敏釋」（過敏性鼻炎用藥）為例，從三月初就叫不到貨，有些藥師向上反映，當時也沒看到通報缺藥。

記者詢問ＧＳＫ，得知該藥廠於四月廿七日向缺藥中心通報，「艾敏釋」受到全球供應鏈、產能影響，全球供應皆不穩；食藥署副署長陳惠芳則解釋，一開始缺的是同為治療過敏性鼻炎噴劑「內舒拿」，但公布缺藥後，患者改用「艾敏釋」，需求量大增，才導致缺藥，但不管是「內舒拿」、「艾敏釋」，均有學名藥可替代，民眾可多選用。

沈采穎表示，「藥品供應通報處理中心」三大目標為解決、緩解、預防缺藥，但現在看起來，仍停在原地打轉，基層藥局就是叫不到貨；荒謬的是，明明氧化鎂（軟便劑）缺藥已久，卻不在平台名單上，而官方說法竟是「必須重新申請才算數」。

黃金舜點出問題另一個癥結，台灣藥品多採大包裝，藉此壓低成本，如果向代理商、原廠叫貨，一次動輒上千顆，單一藥局根本吃不下來，基層藥局接到處方箋一次至多使用幾十顆藥，許多藥物只能放到過期，「政府仍以公務員心態思考缺藥問題」。

黃金舜建議建立完整中盤商制度，要求藥廠跟中盤商簽訂供應合約，而不是將藥物都留給醫院，讓診所與藥局大缺貨。

藥局 食藥署 公務員

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