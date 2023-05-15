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台北藝博會單月6場 「年輕藏家崛起」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台北當代藝博會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四種不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
台北當代藝博會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四種不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影

上個周末，四場類型迥異的藝術博覽會在台北同步登場，業界分析，如此密集的藝博會，證明台灣年輕世代藏家已成形，擁有足夠的藝術消費力。

包括台北當代藝術博覽會、首個只在夜間開放的藝博會「NIGHT ART FAIR TAIPEI 」；免展位費、限定卅五歲以下藝術家參展的飯店型博覽會「RE：AND」；及國外常見、台灣罕見的骨董藝博會「台北文華藝術博覽會」，都於上周末舉辦。若再加上本月初和月底的兩場藝博會，本月共六場藝博會於台北舉行。

翁氏工作室創辦人翁浩原分析，台北當代藝博會產生的「磁吸效應」，吸引不同型態的藝博會落腳周遭；尤其由歐洲策展人聯手瑞銀集團打造、台灣最「國際」也最具規模的藝博會，四屆以來成功凝聚人氣與商機，帶動整個台北朝「藝博台北」邁進。

國際媒體不約而同指出，台北當代藝博會的國際觀眾比例並不高，本地觀眾占八成，其他則來自日、南韓、東南亞與香港，是台北當代與國際藝博會最大差異。翁浩原觀察，此數字代表台灣崛起一批新世代藏家，開始欣賞與購買藝術品，台灣的內需市場就足以撐起多場藝博會。

瑞銀最近發表的藝術市場報告指出，台灣擁有全世界最重視年輕藝術家和藏家的藝術市場，形成台灣藝博會的特色。如「夜台北國際藝術博覽會」號稱是全世界首場「只在夜晚開放的黑色藝術博覽會」，鎖定年輕夜貓族。「RE：AND藝術設計博覽會」以免展位費方式降低參展門檻

藝術家 門檻

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