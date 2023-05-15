托嬰兒虐頻傳 民代促補法規漏洞

昨天是母親節，卻有許多母親因托育人員虐童失去孩子，中華民國兒童權益促進協會與時代力量昨召開「終結兒虐，讓孩子平安長大」記者會，邀請八位兒虐死亡案件的受害者家屬出席，呼籲社會各界正視家外環境中的兒虐問題；民代希望政府盡快修法，加速完成兒虐相關法規。

兒權促進會昨於華山大草原遊戲場旁，聯合兒虐死亡案受害者家屬共同召開記者會，促進會創會理事長王薇君表示，政府不應只有在選舉年高喊重視兒童權益，而是從日常通盤檢討保護兒童的相關法規，把漏洞一一補齊、完善法規，讓孩童獲得平安成長的基本保障。

多位受害者家屬說，盼藉由分享自身悲痛經歷，喚醒政府正視兒虐問題；失去孩子是一輩子的痛，政府近年大力提倡生育，卻沒有打造讓孩子安心成長的環境，全台各縣市頻頻發生兒虐事件，顯見政府未能補上法規面的漏洞。

時代力量黨主席王婉諭表示，近年來頻繁發生托嬰中心重大兒虐案件，凸顯政府力求提高托育量能之際，對托育機構管理制度因循怠惰，不論從制度面到實務面，都還有許多漏洞待補，「一個社會用人命換來進步是可悲的，但是用人命還換不來進步，是可恥的」。

國民黨台北市議員李彥秀表示，在台灣每四十一到四十六分鐘，就有一起兒虐事件，希望衛福部能夠立即修補行政命令，要求所有托嬰中心備份雲端資料；在野黨要共同努力，未來把相關的法令修得更完整，希望政府也加速完成兒虐相關法規。