議價破局 軟便劑氧化鎂仍缺貨

台灣缺藥問題與健保議價制度息息相關，指示用藥「氧化鎂」（軟便劑）為廿多年健保老藥，二○二一年申報健保用量高達二億五○○○萬多顆，但健保價一顆僅給付一毛六，藥廠無利可圖，生產意願降低；日前健保專家會議邀廠商議價，最後價格仍遠低於藥廠預期，形同破局，習慣使用軟便劑的便秘病友可能得改用其他替代藥物。

社區藥局藥師沈采穎說，「氧化鎂」大缺貨，自家藥局於今年二、三月各只拿到約一千顆氧化鎂外，至今未能再補到貨。

藥物共擬會代表、和信醫院醫藥學教育中心主任陳昭姿表示，「氧化鎂」裸錠價格過低，前幾年每顆還有兩毛多，當時就覺得藥價低得可憐，沒想到現在一顆僅剩一毛六；供應商因不敷成本，向健保提出重新核價要求，日前健保專家會議的最後結論仍無法達藥廠理想價格，只能交由藥物共擬會再做討論。

陳昭姿說，「氧化鎂」超級低價，廠商生產意願低落，但與大醫院簽約就一定得供貨；相較之下，一般醫院、基層診所或藥局就容易缺貨。她說和信醫院也曾缺藥一段時間，對使用鴉片類止痛藥而出現便秘副作用的癌友，是一大考驗，醫師須改用其他藥物。

二十九年前健保上路時，明文規定「不給付非處方用藥」，但顧慮民眾就醫習慣一夕難改，針對當時給付中的一千兩百多項指示藥品，採取「不增加給付品項」、「慢慢退場」等方式，迄今仍有八百多項指示藥品「違法給付」，且因健保大力砍藥價，許多藥品給付價格非常低，每顆一兩元以下的「糖果藥」為數眾多，藥廠不願生產，種下缺藥惡果。

陳昭姿表示，多年來藥界主張所有指示用藥回歸自費，如有便秘、腹瀉、頭痛等小病痛，由民眾至藥局購藥即可，另將健保經費用花於刀口下，讓昂貴癌症新藥早日納入健保，降低癌友負擔；至於政府到底該「保大（病）還是保小（病）？」，健保署仍陷入兩難。