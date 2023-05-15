家庭教育資源 城鄉差距大

今天是國際家庭日，但兒福聯盟政策發展副處長暨發言人李宏文說，家庭教育法三年多前修正通過後，經費雖比過去增加三倍，但六都以外縣市的家庭教育中心仍多以兼辦人力配置，規模、預算都不足，資源出現很大的城鄉落差；家庭教育是「打地基」，做初級預防，除了應分齡分眾，也應讓家庭教育與支持性措施雨露均霑到各縣市。

家扶基金會社工處處長陳乘斌也說，親職教育需求大，單一部門無法承接所有量能，如果民眾能在社區就可取得資源、獲得支持，就不見得落入保護性業務。

李宏文以二○一三年就建置的全國家庭教育專線為例，舉凡婚前溝通、新手爸媽照顧小孩、父母與孩子的3C數位衝突、婚姻關係經營、家庭理財管理等，民眾都可撥打「4128185」專線，會有志工提供諮詢，但該專線設置已十年，曝光率低，多數民眾根本不知道有此專線，政府不敢大力宣傳，理由竟是受過培訓能接線的志工人數不夠。

脆弱家庭 不知道有資源可用

李宏文說，使用家庭教育中心資源者，多半是資源能力相對較高、有知識基礎的中高社經地位的民眾，但處於脆弱家庭、高風險家庭邊緣的才是更需要協力拉一把的家庭，卻多不知道有資源可使用。

教育部回應，家庭教育專線服務量已從二○一八年的九九○一次提升至二○二二年的一萬三○七二次，近五年共服務五萬三七四五次諮詢；修法後，各縣市家庭教育中心人員具家庭教育專業、社工專業資格者，皆已達進用人員總數二分之一以上規定。

結合民團 聚焦議題應更多元

李宏文建議，許多民團都有豐富經驗，政府應該結合ＮＧＯ，串聯整合資源，一起敲開家戶大門接觸個案。陳乘斌表示，像目前家扶服務的都是高風險家庭、經濟弱勢家庭為主，親職教育時會量身打造、甚至到宅服務，也會協助臨托，盡量做彈性安排，未來更計畫走入社區。

李宏文還建議，過去家庭教育中心常聚焦幸福婚姻、家庭議題，被詬病太過迎合刻板印象，加上單親、單身、重組家庭、隔代教養、同婚家庭等家庭類型愈來愈多元，家庭教育課程設計應與時俱進，更接地氣。