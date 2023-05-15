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基北北桃1200月票 6月15日開賣 7月上路
基北北桃1200月票預計7月1日上路，月票也規畫提早開賣，台北市交通局長謝銘鴻表示，主要是為分散1200月票購票與1280月票退票人潮，將提前於6月15日開賣，但7月1日才能開始使用。
已經使用雙北1280通勤月票的民眾，同一卡可先辦理退費、再購買7月上路的1200月票，至於退款方式舉例若5月10日第一次使用定期票，票卡最後一次使用日為5月17日，中間使用8天，退費金額計算會採1280元-(1280元×8/30)=1280-341=939元。
謝銘鴻強調，民眾一張卡只能登記一種月票，若同一張卡已有1280月票，即使提早購買，還是要先退掉1280月票，購買後7月1日才能使用，期間搭乘捷運、公車以單乘票計算，想繼續使用1280月票的民眾，需要有第二張卡登記才能提前購買。
台北捷運總經理黃清信指出，若民眾無1280月票卡片，可以直接到窗口購買1200月票，首張卡片須記名才會有中央補助，不另加收卡片工本費；1280月票退費也不會有手續費，將依照天數還給民眾，保障權益。實際辦法將依屆時公布為準，因現在還在討論細節，未正式公布。
謝銘鴻表示，北北基桃1200月票四縣市已於上周五赴交通部簡報，預計5月26日審查結果出爐，持續朝7月1日發行的目標前進。
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