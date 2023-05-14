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一張圖看天氣！周三前天氣暖熱 「這日起」變天全台有雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周三前水氣減少、天氣暖熱，周五、六受鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨。聯合報系資料照
本周三前水氣減少、天氣暖熱，周五、六受鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨。聯合報系資料照

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，周三前水氣減少、天氣暖熱，周四後漸受鋒面影響，水氣增多。周一鋒面位於巴士海峽，東台灣、南台灣仍有降雨機會，周二、三鋒面遠離，天氣暖熱，東半部仍有局部雨，周四鋒面接近，水氣轉多，有短暫陣雨或雷雨；下一波鋒面預計周五、六影響，周日水氣仍偏多。

針對本周天氣，中央氣象局表示，周一鋒面位於巴士海峽，東台灣、南台灣水氣仍多，花東、南台灣易有局部短暫陣雨，中部地區、北部山區有零星雨，降雨減少、氣溫稍回升；溫度部分，北部21至29度、中部21至28度、南部22至27度、東部20至26度，離島部分18至27度。

周二、周三溫度回升、暖熱，天氣回穩，僅東半部地區、午後山區有局部陣雨，溫度部分，北部20至32度、中部20至33度、南部23至33度、東部21至27度、離島地區19至29度。

周四鋒面接近，環近偏西南風，西半部局部有短暫陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨，尤其午後機率較高；東南部需留意焚風；溫度部分，北部24至33度、中部23至32度、南部25至32度、東部23至30度、離島地區20至29度。

周五、六受鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨；周六水氣相對減少，預報不確定較大，仍須再多觀察；溫度部分，北部22至29度、中部22至30度、南部25至33度、東部22至28度、離島地區18至29度。

周日鋒面遠離，水氣仍多，環境轉西南風，西半部局部短暫陣雨，東半部多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。溫度部分，北部23至29度、中部23至32度、南部24至33度、東部22至28度、離島地區18至29度。

本周三前水氣減少、天氣暖熱，周四後漸受鋒面影響，水氣增多。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
本周三前水氣減少、天氣暖熱，周四後漸受鋒面影響，水氣增多。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

氣象局

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