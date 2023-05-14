北北基桃1200月票下月中旬開賣 新北：1280月票可用好用滿

新北市交通局長鍾鳴時今日證實，「1200月票」預計在6月16日正式開賣，7月1日啟用，原本的1280月票將於6月30日停售。鍾鳴時指出，目前全案仍在中央審查，部分審查委員對經費、運量能否提升仍有意見，但市府會努力推動，讓1200月票如期開賣。

鍾鳴時指出，6月16日開賣1200月票就是原訂計畫，近期會開始宣導，至於1280月票則只會販售到6月30日，之後就會停賣。

鍾鳴時提到，建議聰明的使用者，在6月1日即使用1280月票，用好用滿至6月底；而6月16日後另購1200月票，等到7月1日時，可無縫接軌轉用1200月票搭乘大眾運輸工具。

鍾鳴時指出，中央在5月9日開過一次審查會，不過仍有委員認為金額太過龐大，也質疑1200月票是否真能否提升5%總運量，能否順利核定，準時上路，還是需要等待中央討論。

鍾鳴時指出，1200月票是中央的政策，不過委員還是有意見，這部分可能需要大家再多做討論。大眾運輸需要養客，財源穩定性是很重要的，其次是服務水準也不能因為新政策有所下滑，呼籲中央要多盡心力，關注1200月票上路後的情形。