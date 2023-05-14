基北北桃1200月票下月15日提前賣 7月才能用

基北北桃1200月票將提早開賣。北市交通局長謝銘鴻證實，為了分散1200月票購票與1280月票退票人潮，將提前於6月15日開賣，但一樣要7月1日才能開始使用。

謝銘鴻說，6月15日會開始賣1200元基北北桃月票，有效日期從7月1日，因為預期可能會有很多人購買，為了分散購票與退票人潮，4縣市就討論提早開賣。

謝銘鴻強調，一張卡只能登記一種月票，若同一張卡已經有1280月票，即使是提早購買，還是要先退掉1280月票，購買後要7月1日才能使用，期間搭乘捷運、公車以單乘票計算，想繼續使用1280月票的民眾，需要有第二張卡登記才能提前購買。

謝銘鴻說，台北市與其他3縣市皆於5月12日赴交通部作簡報，並將1200月票方案交給中央審核，預計5月26日審查結果出爐，應該不會有太大問題，會持續朝7月1日發行的目標前進。

台北捷運總經理黃清信提到，若民眾到時候沒有卡片，可以直接到窗口購買1200月票，不會另外加收卡片工本費，等於直接給民眾感應卡使用。而現行退費也不會有手續費，會依照天數還給民眾，保障權益。