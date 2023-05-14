快訊

獨／郭台銘夜會柯文哲後 今「拜會行程滿滿」上午見了韓國瑜

獨／恭喜！32歲舒子晨升格人妻 交往2個月閃婚圈外人

15日起暖熱如夏 18日鋒面將帶雨來

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，15日開始，氣溫逐日回升，全台高溫都在30度以上。（本報資料庫）
央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，15日開始，氣溫逐日回升，全台高溫都在30度以上。（本報資料庫）

14日起熱如炎夏，18日全台變天降雨！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，15日起氣溫逐日回升，全台高溫都在30度以上。天氣風險預報員柯聿寧說，18日則有一波鋒面經過台灣，各地天氣普遍不穩定，甚至會有雷雨，呼籲民眾出外都要注意天氣狀況。

14日起炎熱如夏

中央氣象局指出，鋒面於14日、15日位於巴士海峽的位置，為南部與東半部帶來短暫的陣雨，中部地區及北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。16日之後，除東半部持續有雨之外，其他地區轉為多雲到晴的好天氣。

柯聿寧表示，16日開始環境由東南風轉偏南風，而且風速不弱，將會帶來明顯的暖濕空氣，迎風面的東半部有局部較大雨勢發生機率，各地溫度都會明顯上升，在天氣明顯變熱後，午後山區也有熱對流發展機會，到山區活動時也需留意天氣變化。

18日全台降雨

吳德榮表示，下周一至周三氣溫逐日回升，白天暖熱如夏、高溫皆在30度以上。他補充說，預估18、19日梅雨季的第3波移動性鋒面在台灣附近活動，但其位置、結構不同，影響程度差異大，尚不宜遽下定論，需持續觀察。

柯聿寧指出，18日將有另一波鋒面通過台灣北方，受到鋒前西南風影響，西半部有局部短暫雨或雷雨機會，19日鋒面尾端移至台灣上空，各地天氣普遍不穩定，維持有短暫雨或雷雨的天氣，外出需要留意天氣狀況。

此外，環保署指出，15日、16日環境風場轉為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，受海上微量境外臭氧影響污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

【更多精采內容，詳見

吳德榮 高溫

延伸閱讀

晴熱天氣上看32度 吳德榮：周日梅雨季第二波鋒面到

高溫上看34度日夜溫差大 吳德榮：梅雨季第二波鋒面周日到

吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

梅雨季首波鋒面到 6縣市大雨特報 吳德榮：今晚最低溫

相關新聞

基北北桃1200月票下月15日提前賣 7月才能用

基北北桃1200月票將提早開賣。北市交通局長謝銘鴻證實，為了分散1200月票購票與1280月票退票人潮，將提前於6月15...

北北基桃1200月票下月中旬開賣 新北：1280月票可用好用滿

新北市交通局長鍾鳴時今日證實，「1200月票」預計在6月16日正式開賣，7月1日啟用，原本的1280月票將於6月30日停...

西南季風醞釀中 彭啟明：盼典型梅雨鋒接近帶來雨水

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今晚即將登陸緬甸的強烈熱帶氣旋摩卡，近中心最大風速達到1...

梅雨季第2波鋒面不如預期 賈新興：只高屏、大台北山區有雨

今天母親節，梅雨季第二波鋒面報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，雲厚的母親節天氣，實際下雨的狀況...

基北北桃月票方案7月上路 同卡舊案轉換需先退費再買

基北北桃1200月票7月上路，據悉雙北達成協議，1280月票只販售到6月30日，若同一卡要轉換成1200基北北桃月票，要先辦理退費，才能再買1200月票。據了解，北北基桃在5月12日已將方案交給中央審核，預計26日審查結果出爐。雙北1280月票確定只賣到今年6月30日，並且於7月1日開賣基北北桃1200月票，倘若民眾有需要買基北北桃1200月票，除了現行的台北捷運沿線可以購買外，還會增加新北捷運、桃園捷運、部分台鐵車站及轉運站管道。

15日起暖熱如夏 18日鋒面將帶雨來

14日起熱如炎夏，18日全台變天降雨！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，15日起氣溫逐日回升，全台高溫都在30度以上。天氣風險預報員柯聿寧說，18日則有一波鋒面經過台灣，各地天氣普遍不穩定，甚至會有雷雨，呼籲民眾出外都要注意天氣狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦