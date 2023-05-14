15日起暖熱如夏 18日鋒面將帶雨來

14日起熱如炎夏，18日全台變天降雨！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，15日起氣溫逐日回升，全台高溫都在30度以上。天氣風險預報員柯聿寧說，18日則有一波鋒面經過台灣，各地天氣普遍不穩定，甚至會有雷雨，呼籲民眾出外都要注意天氣狀況。

14日起炎熱如夏

中央氣象局指出，鋒面於14日、15日位於巴士海峽的位置，為南部與東半部帶來短暫的陣雨，中部地區及北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。16日之後，除東半部持續有雨之外，其他地區轉為多雲到晴的好天氣。

柯聿寧表示，16日開始環境由東南風轉偏南風，而且風速不弱，將會帶來明顯的暖濕空氣，迎風面的東半部有局部較大雨勢發生機率，各地溫度都會明顯上升，在天氣明顯變熱後，午後山區也有熱對流發展機會，到山區活動時也需留意天氣變化。

18日全台降雨

吳德榮表示，下周一至周三氣溫逐日回升，白天暖熱如夏、高溫皆在30度以上。他補充說，預估18、19日梅雨季的第3波移動性鋒面在台灣附近活動，但其位置、結構不同，影響程度差異大，尚不宜遽下定論，需持續觀察。

柯聿寧指出，18日將有另一波鋒面通過台灣北方，受到鋒前西南風影響，西半部有局部短暫雨或雷雨機會，19日鋒面尾端移至台灣上空，各地天氣普遍不穩定，維持有短暫雨或雷雨的天氣，外出需要留意天氣狀況。

此外，環保署指出，15日、16日環境風場轉為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，受海上微量境外臭氧影響污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

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