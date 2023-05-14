頭頸癌治療契機 研究證實「鐵凋亡」增強免疫治療效果

頭頸癌可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，台灣每新增10名癌症病人，大約就有1人是頭頸癌患者，國內臨床醫學專家長期致力於預防和治療相關研究。國立陽交大臨床醫學研究所教授楊慕華最新研究顯示，透過誘導癌細胞的「鐵凋亡」機制，可改變頭頸癌細胞的為環境，進而提升免疫治療的效果。

成功大學醫學院藥理學研究所講座教授王憶卿表示，該研究利用頭頸癌患者樣本，發現鐵凋亡信號和促進腫瘤免疫活化的信號呈正相關性。細胞、動物與臨床實驗，都證明了鐵凋亡可以促進免疫調節分子PD-L1基因轉錄表現，並造成抗腫瘤免疫微環境以抑制癌組織生長。

國家衛生研究院癌症研究所研究員、粒線體暨免疫腫瘤微環境實驗室主持人李岳倫表示，鐵凋亡是一種新型態的細胞死亡方式，與細胞的鐵代謝有關，誘導癌細胞鐵凋亡可以增強免疫治療的效果。

此研究有助提供有潛力的癌症聯合治療策略，未來可協同癌細胞鐵凋亡誘導劑，抑制腫瘤的生長，並增強anti-PD-L1免疫治療。

不過，王憶卿說，該研究提供了一個很好的資料庫，幫助其他相關領域的學者進一步研究這些轉錄體中其他的基因群參與免疫療法的機制。

王憶卿說，目前單以腫瘤細胞PD-L1免疫反應對於篩選病人接受免疫治療仍不夠準確，不過此研究提供很好的資料庫，可進一步研究其他的基因群參與免疫療法的機制。應注意的是，免疫療法對頭頸癌、肺癌、食道癌的反應率只有20％左右。本研究的多重癌組織標誌可幫助篩選適合進行鐵死亡治療合併免疫治療的患者，例如同屬於鱗狀細胞癌之食道癌與肺癌的未來應用是值得期待的。

李岳倫表示，因大量上升的「活性氧自由基」雖可引起癌細胞凋亡、活化下游路徑，使抗原分泌於腫瘤微環境中，讓免疫細胞辨識，但過多的活性氧也會削弱或抑制誘導中的免疫反應，使T細胞在腫瘤微環境中失去功能。

李岳倫指出，頭頸癌治療還缺乏有效的免疫治療藥物，若能增強免疫治療的效果，對病人是一大福音。但現行癌症免疫治療急需解決的，是如何使癌細胞成為抗原呈現細胞、引發免疫反應，同時維持腫瘤微環境中免疫細胞的正常功能。