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產婦隱形殺手周產期心肌病變 注意3症狀

中央社／ 台北14日電
醫師提醒，腿部水腫、呼吸困難及心悸等都是周產期心肌病變的警訊。示意圖，本報資料照片
醫師提醒，腿部水腫、呼吸困難及心悸等都是周產期心肌病變的警訊。示意圖，本報資料照片

36歲陳姓女子第一次懷孕，正準備迎接當媽媽的喜悅，身體健康的她，自然產時意識喪失，送加護病房，被診斷周產期心肌病變。醫師提醒，腿部水腫、呼吸困難及心悸等都是警訊。

醫者診所創辦人、前台大醫院院長李源德今天透過新聞稿表示，據美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究報告，約23%孕婦死亡原因與心血管疾病有關。懷孕過程中2成孕婦會出現妊娠糖尿病、妊娠高血壓等不良妊娠後果，近年研究發現，這些問題會影響到孕婦心血管健康及死亡率。

根據衛生福利部報告，去年孕產婦死亡率為每10萬分之14。雖然從2016年至2020年，孕產婦的前3大死因分別為產科栓塞、產後出血和伴有明顯蛋白尿的妊娠性高血壓。但與孕期心血管疾病有關的風險不容小覷。有心臟疾病婦女懷孕期間，嚴重心臟事件發生率為3.6%，高達62%的孕婦會發生胎兒不良反應。

尤其孕期後期至產後5個月內，要注意一種罕見、危險的心臟疾病「周產期心肌病變」。李源德說，周產期心肌病變發生率約1/4000，會導致心臟功能下降和心衰竭，因為症狀和正常懷孕後期相似，平常不容易被發現。幸好，陳姓女子門診追蹤半年，在藥物治療下，心臟功能已恢復正常，減少用藥。

大多數孕婦以為懷孕期間的呼吸不適、心悸，是因為肚子的負擔變重或疲累造成，其實有一部分是因為懷孕後維護胎兒正常成長，心臟工作負荷加重，心臟出現問題。李源德提醒，類似問題可透過產前篩檢及產後早期追蹤預防，據真實醫療經驗，有60%至80%心血管疾病可預防。

懷孕 孕婦 心血管疾病

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