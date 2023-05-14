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擴散條件差 北部及澎湖空品不佳亮橘燈
受到鋒面影響，西半部風速弱，擴散條件稍差，稍易累積汙染物，清晨至上午微弱東北風挾帶境外臭氧影響台灣，北部沿海地區及離島地區臭氧濃度稍上升，北部及澎湖地區空氣品質不佳為「橘色提醒」等級。
環保署表示，依照今早10時監測資料及氣象局氣象資料顯示，清晨至上午微弱東北風挾帶境外臭氧影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨而有所變化。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級。
周一環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，受海上微量境外臭氧影響汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
周二環境風場為偏東風至東南風，西半部仍位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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