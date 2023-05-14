擴散條件差 北部及澎湖空品不佳亮橘燈

又有新型詐騙手法出現！有民眾近期收到「交通違規罰鍰未繳」的簡訊，並且還附上了看起來像是監理站網址的連結，要求點進去進行繳費。連結內的頁面是看起來像監理站網站的詐騙頁面，讓受騙民眾使用信用卡繳費。由於簡訊和網址、網站都做得非常逼真，因此很容易上當受騙。

2023-05-14 12:00