單身凍卵宣告女力崛起 催生效果有待法規解套

凍卵是把生育機會放時空膠囊，中央和桃園市、新竹市政府有不同的補助政策，專家認為凍卵並非少子化特效藥，但這10年來單身凍卵象徵女力崛起，創造生殖權的討論空間。

衛福部2021年7月起擴大不孕症治療補助，對象是經醫師診斷須接受試管嬰兒的不孕夫妻，單純凍卵基本不在補助範圍，惟有因醫療行為例如癌症化療，凍卵、後續取精、受精培養、植入胚胎等費用，可申請補助；首次申請最高上限新台幣3萬元，再次申請者上限2萬元。

桃園市、新竹市相繼拋出補助大齡女性凍卵的政策，生殖中心專家紛紛贊同。孕醫生殖中心院長黎惠波告訴中央社記者，大概10年前開始，台灣就出現大齡單身女性凍卵潮。

黎惠波說，國外早就推行凍卵，女力崛起，國外許多公司也會主動出資補助女職員凍卵；好像沒有聽過台灣企業跟進，如果政府願意替補助大齡女性，絕對是人口政策上重要宣示，甚至有機會鼓勵更年輕一點、礙於經濟條件的女性避免錯失機會。

診間常有40歲以上、50歲女性想一圓求子夢，後悔沒有凍卵，「她們常感嘆如果有人鼓勵就好」，中山醫院生殖中心負責人李世明說，擴大補助政策就能達到宣傳效果，目前診治早發性卵巢萎縮的案例越來越多，患者不趁年輕留下卵子，以後更渺茫。

「確實有部分女性經濟資源崛起」，生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀說，選擇凍卵的單身女性確實可能社經地位較高，因爲她們擁有比較多的文化、基金資源，所以確實可以有更多選擇；卻不代表全體女性，一般而言，台灣的性別意識提高，可是很多觀念仍須努力。

因為台灣絕大多數的孩子是婚生子女，陳玫儀認為，台灣單身育兒比例不多，少子化問題不能單靠凍卵當解方，「催生力道不夠」。

沒有結婚的單身女性也有生育權力，台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉說，政府應該理解女生凍卵背後真正原因，有非常多女性想孕、不想婚，法規盡快跟上、配合，才能從實務面改善生育環境。

「我們實驗室冷凍庫裡一堆等待著受精的卵子」，盧柏嘉說；台灣未婚人士因醫療或非醫療因素都可以凍卵，只是人工生殖是已婚人士專屬，單身、有伴侶的不婚女性、或同性伴侶，都不在適用範圍。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉告訴中央社記者，單身女性生殖權利應該要開放，為什麼要使用自己的卵子，卻必須有另一半或另一半同意，這真的太不合理，立場上支持修法放寬限制。

覃玉蓉說，凍卵是否應該由國家補助，這可以討論，過去在選戰時也不乏候選人提出凍卵補助政見，在法令限制仍在的情況下，要思考預算到底會不會變成只是浪費納稅人錢，事實上根本做不到。

陳玫儀認為，需要解決掛著歧視性意味標籤的現行人工生殖法，讓所有想要生育的人都可以得到生育資源，想生的人不只是單身女性，還有女同志、男同志，應開放給更多想要使用，還須需打造優良育兒環境。

台灣生殖醫學會理事、國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫認為，若未來到了討論國家補助階段，「只享受權益、不執行義務」是不行的，不能只存著卵，需要有完善配套，提高使用率．才有真正效益，比如設限10年內須使用，不能無限制保存，才不會浪費國家補助資源。

婦產科醫學會秘書長黃建霈認為，凍卵保存卵子最好的狀態，但也可能因此延後黃金生育期，凍卵補助不適合所有單身女性一視同仁適用，或許可考慮以年齡劃分，仍鼓勵適齡懷孕，避免高齡產婦產生疾病風險。

對此，國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟告訴中央社記者，曾召開專家會議討論，凍卵會延後生育決策，增加高齡懷孕母嬰健康風險，降低人工生殖成功率。

她說，若由國家給予補助，成本效益還有社會公平性都要審慎評估，至於人工生殖法修法須考慮多面向，涉及不同意見，仍待取得共識。