單身凍卵像買生育保險 使用率估計僅約1成

凍卵被未婚大齡女子當成減輕不孕焦慮或化解催生壓力的手段，但醫界估計台灣的凍卵使用率頂多1成，目前在人工生殖法規限制下，凍卵其實像是買一個「生育保險」。

醫學界公認女性最佳生育年齡為25到35歲，台灣女生拚經濟，結婚生子人生大事往往排在後面，婚後備孕時差不多接近高齡產婦，根據內政部110年人口統計，台灣女性結婚年齡平均32.3歲（初婚30.4歲、再婚40.7歲） 生育平均年齡32.29歲，35歲以上逾3成（31.64%）。

35歲之後卵子品質走下坡，不易自然懷孕，求助人工生殖採用捐卵的需求一直存在，在衛生福利部國民健康署「109年人工生殖施行結果分析報告」中，受術妻子以於35歲到39歲之間最多，占總數38.4%，在3萬8289個治療週期中，有1599個使用捐卵，占總治療週期4.18%。

凍卵技術問世後，雖然可讓女性不求人、不借卵，以後做人不嫌晚；儘管如此，來自不同的不孕症機構的經驗顯示，凍卵的使用率不到1成。

這是因為現行「人工生殖法」受術對象限定已婚夫妻，單身女子凍卵除非10年內結婚並使用配偶的精子，或在配偶同意下使用捐精，否則依規定，凍卵10年大限一到，只能強制銷毀。

「凍卵了，然後呢？」台灣女人連線理事長黃淑英直言，因單身而不能用，明明就非不孕女性，除非未來開放單身女子也可以使用，否則有很多就是凍在那裡。

在晚婚晚育的社會現況，凍卵被不少女性視為「買保險」、緩解生育焦慮的解方，中山醫院生殖中心負責人李世明強調，「快速凍卵機率非常容易成功，只怕沒有卵，不怕凍不成功。」

台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉

表示，每個月取卵的女性中，凍卵就占1半；不過，實驗室的冷凍庫裡一堆等待著受精的卵子，「實際回來使用凍卵的頂多1成」，真的很期待大家回來用。

黃淑英認為，這帶出另一個問題：對凍卵機構監管機制不足。她質疑如何保證卵不會壞掉，機構是否有承擔責任，例如跳電等設備故障導致冷凍的卵子損壞，機構卻推說是受孕失敗，到底要如何保障消費者權益。

截至今年3月9日，國健署共列管98家特約人工生殖機構在案。台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉表示，這98家都是依法規申請設立，包括人員、設施及設備等資格，都要經過評核。

盧柏嘉說明，保存在液態氮中的卵子沒事不會拿出來，並針對液態氮桶的控溫、環境等進行品管，醫院有不斷電機制，除非是戰爭那麼極端狀況，每年都會上傳相關報告，有異狀則實地稽查。

李世明也說，以美國那種超大型的凍卵機構而言，確實可能怕跳電，但台灣凍卵機構都是小型的，監測方便，此外定期進行評鑑，不合格就會取消資格，各機構負保管責任及契約關係。

盧柏嘉指出，凍卵其實是相對非常安全的手術，只要身心靈健康，大部分人都可以凍卵，卵子的品質主要受限於年齡，超過30歲女性若短期內沒有生育計畫，建議可以考慮找醫師評估凍卵。

盧柏嘉認為，晚婚晚孕是一個很複雜的社會狀況，希望相關法規的配套措施能夠盡快跟上，才能夠從實務面讓整個生育的環境有所改善。