快訊

北市信義區崇德街「天坑」完成回填 基地持續監測灌漿填砂

摩卡氣旋威脅孟加拉和緬甸 鄭明典：達強颱下限 恐釀大災情

母親節鋒面到 南部午後降雨明顯 周四再變天雷雨下2天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天因此中北部降雨強度較低，南部下半天到明天清晨降雨的頻率較高，雨勢也會比中北部略為明顯。本報資料照片
今天因此中北部降雨強度較低，南部下半天到明天清晨降雨的頻率較高，雨勢也會比中北部略為明顯。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，這幾天持續受到華南雲系通過影響，雲量明顯偏多，也有一些局部的毛雨或小雨，不過整體的雨量都不多。

他說，昨天華南沿岸開始有低壓波動發展出來，今天將會沿著廣東沿海往巴士海峽移動，東移過程中逐漸形成鋒面，因此中北部沒有受到鋒面直接影響，降雨強度較低。南部相對接近鋒面，預估今天下半天到明天清晨降雨的頻率較高，雨勢也會比中北部略為明顯，整體的降雨量仍然不多。

氣溫部分，他表示，今天因為廣泛的雲系遮蔽陽光，白天高溫普遍稍降低，感受相對舒適。

柯聿寧說，明天水氣減少，預估仍然有些中高層雲系東移，因此各地雲量還是偏多，中北部逐漸有陽光露臉，白天高溫開始回升。

他說，預估周二到周三，環境由東南轉偏南風，而且風速不弱，將會帶來明顯的暖濕空氣，迎風面的東半部有局部較大雨勢發生機率，各地溫度都會明顯上升，與今天相比差異很大，天氣明顯變熱後，午後山區也有熱對流發展機會，到山區活動時需留意天氣變化。

柯聿寧說，預估周四將有鋒面通過台灣北方，受到鋒前西南風影響，西半部有局部短暫雨或雷雨機會，周五鋒面尾端移至台灣上空，各地天氣普遍不穩定，維持有短暫雨或雷雨的天氣，外出需要留意天氣狀況。周六鋒面結構減弱，到下個周日再度轉為偏南到西南風環境，又會轉為偏熱的天氣型態。

高溫 雨量

延伸閱讀

影／感恩母親節 福壽山農場彩色魯冰花美麗綻放

港都重現藍寶石歌廳秀 白冰冰、李亞萍憶愛女淚滿面

26年不敢過母親節！白冰冰淚憶白曉燕「沒了就是沒了」

李亞萍臉色蒼白倒台上！悲泣：女兒，母親節快樂...

相關新聞

梅雨季第二波鋒面到各地有雨 周四又有鋒面接近再變天

梅雨季第二波鋒面到，中央氣象局說，今天鋒面位於巴士海峽，南部、東半部地區及金門、澎湖有短暫陣雨，中部以北地區有局部短暫雨...

上午7時19分嘉義鹿草規模3.3地震 最大震度3級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午7時19分，在嘉義縣政府南方7.2公里，位於嘉義縣鹿草鄉，發生芮氏規模3.3地...

民團串聯 今路口悼罹難行人

台南市日前有三歲女童與媽媽走斑馬線被車輛撞上，造成一死一傷悲劇，也讓「行人地獄」話題再度受到關注。今天適逢母親節，網紅「...

今起10天 赴日安檢加嚴

因應日本G7高峰會期間強化航空保安需求，桃機將從五月十四日下午六時至廿三日晚間十一時五十九分止，針對飛往日本航班加強人身...

母親節鋒面到 南部午後降雨明顯 周四再變天雷雨下2天

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，這幾天持續受到華南雲系通過影響，雲量明顯偏多，也有一些局部的毛雨或小雨，不過整體的雨量都...

健康來得及／「超加工食品」好吃但超不健康 恐讓人愈吃愈笨愈焦慮

常吃甜點、餅乾、冷凍食品等「超加工食品」嗎？小心面臨「變笨」危機！超加工食品占美國人攝取卡路里的60%，最新研究指出，這些通常既美味又方便的超加工食品不僅會增加肥胖、糖尿病等風險，還會對人體大腦健康造成不可逆傷害，可能愈吃愈焦慮、抑鬱，甚至導致認知能力下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦