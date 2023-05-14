母親節鋒面到 南部午後降雨明顯 周四再變天雷雨下2天

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，這幾天持續受到華南雲系通過影響，雲量明顯偏多，也有一些局部的毛雨或小雨，不過整體的雨量都不多。

他說，昨天華南沿岸開始有低壓波動發展出來，今天將會沿著廣東沿海往巴士海峽移動，東移過程中逐漸形成鋒面，因此中北部沒有受到鋒面直接影響，降雨強度較低。南部相對接近鋒面，預估今天下半天到明天清晨降雨的頻率較高，雨勢也會比中北部略為明顯，整體的降雨量仍然不多。

氣溫部分，他表示，今天因為廣泛的雲系遮蔽陽光，白天高溫普遍稍降低，感受相對舒適。

柯聿寧說，明天水氣減少，預估仍然有些中高層雲系東移，因此各地雲量還是偏多，中北部逐漸有陽光露臉，白天高溫開始回升。

他說，預估周二到周三，環境由東南轉偏南風，而且風速不弱，將會帶來明顯的暖濕空氣，迎風面的東半部有局部較大雨勢發生機率，各地溫度都會明顯上升，與今天相比差異很大，天氣明顯變熱後，午後山區也有熱對流發展機會，到山區活動時需留意天氣變化。

柯聿寧說，預估周四將有鋒面通過台灣北方，受到鋒前西南風影響，西半部有局部短暫雨或雷雨機會，周五鋒面尾端移至台灣上空，各地天氣普遍不穩定，維持有短暫雨或雷雨的天氣，外出需要留意天氣狀況。周六鋒面結構減弱，到下個周日再度轉為偏南到西南風環境，又會轉為偏熱的天氣型態。