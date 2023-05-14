梅雨季第二波鋒面到各地有雨 周四又有鋒面接近再變天

梅雨季第二波鋒面到，中央氣象局說，今天鋒面位於巴士海峽，南部、東半部地區及金門、澎湖有短暫陣雨，中部以北地區有局部短暫雨，馬祖為多雲。溫度方面，各地早晚最低溫21到23度左右，白天北部及宜花高溫約25、26度，其他地區約27到29度左右。

明天白天鋒面在巴士海峽，南部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局說，明晚起至周三風向為東到東南風，是未來一周降雨較為趨緩的時間，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨，明晚至周二南部仍有零星短暫雨。

周四另一鋒面接近，風向轉為偏南風至西南風，天氣又將再轉不穩定，水氣增多，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。周五、周六鋒面影響，各地有局部短暫陣雨。

21日各地山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；22日、23日中部以北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。