聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團串聯 今路口悼罹難行人

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」
網紅「Cheap」等人發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，訴求還路於民、終結行人地獄。圖／取自臉書「Cheap」

台南市日前有三歲女童與媽媽走斑馬線被車輛撞上，造成一死一傷悲劇，也讓「行人地獄」話題再度受到關注。今天適逢母親節，網紅「Cheap」與路權團體將於雙北、台南等五縣市路口發起「行人安全大富翁 」的快閃活動，並預告八月底將於凱道舉辦大遊行，盼藉此喚起政府及社會對交通安全重視。

Cheap表示，台灣行人環境不見好轉，國內外早已提出多項警訊，但政府依舊無動於衷，「台灣交通已經爛很久了！」。以此次台南女童事件來看，若有規畫行穿線退縮跟庇護島可能就不會發生憾事。

他批評，台灣交通工程是多頭馬車，政府應有統一的主責單位、立專法，明訂多少寬度的馬路要做人行道、全盤檢討駕照發放制度、罰款及記點制度等，而不是中央及地方互相推卸責任，每個縣市的標準不一。

他指出，八月底將於凱道舉辦路權大遊行，也邀各黨派總統、立委候選人簽屬承諾書，承諾當選後會著手規畫交通安全主責單位。

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」今上午九點五十分至十點，將在曾發生死亡事故的台北市建國南路信義路口、新北市幸福路與思源與路口、台中市學士英才路口、台南市忠義路與成功路口、高雄市河東路與國民街路口舉辦。參與民眾將統一穿著黑衣悼念各地斑馬線上的罹難行人。

台南

延伸閱讀

3歲女童命喪斑馬線 五都14日同步路口快閃悼念

母親節5縣市「行人罹難路口串聯快閃」 網紅號召黑衣撐傘持康乃馨

台南3歲女童斑馬線亡 事發地湧入悼念物 女童父感謝：勿再放置

嘉義律師公會協助中捷罹難乘客林淑雅父母 提民刑事國賠告訴

相關新聞

明天鋒面到「不如第一波」 吳德榮：各地局部短暫雨

今晨局部地區零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南鋒前中層雲移入，各...

綠島遊客湧入 珊瑚踩成癩痢頭

疫後報復性旅遊興盛，卻對珊瑚造成嚴重威脅。中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫觀察，例假日的綠島遊客如織，教練帶潛客拜訪珊瑚...

民團串聯 今路口悼罹難行人

台南市日前有三歲女童與媽媽走斑馬線被車輛撞上，造成一死一傷悲劇，也讓「行人地獄」話題再度受到關注。今天適逢母親節，網紅「...

今起10天 赴日安檢加嚴

因應日本G7高峰會期間強化航空保安需求，桃機將從五月十四日下午六時至廿三日晚間十一時五十九分止，針對飛往日本航班加強人身...

兒少交安死傷攀升 去年逾2.6萬人

兒少交安死傷人數不斷攀升，根據交通部道安委員會統計，去年因交通事故死傷的兒少逾二點六萬名，較前年增加一五八九人。靖娟基金...

好萊塢配樂大師 早鳥85折

「漢斯季默：好萊塢王者之音」電影音樂會由好萊塢配樂大師漢斯季默本人策畫，挑選「獅子王」、「神鬼戰士」、「全面啟動」、「蝙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦