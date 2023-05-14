民團串聯 今路口悼罹難行人

台南市日前有三歲女童與媽媽走斑馬線被車輛撞上，造成一死一傷悲劇，也讓「行人地獄」話題再度受到關注。今天適逢母親節，網紅「Cheap」與路權團體將於雙北、台南等五縣市路口發起「行人安全大富翁 」的快閃活動，並預告八月底將於凱道舉辦大遊行，盼藉此喚起政府及社會對交通安全重視。

Cheap表示，台灣行人環境不見好轉，國內外早已提出多項警訊，但政府依舊無動於衷，「台灣交通已經爛很久了！」。以此次台南女童事件來看，若有規畫行穿線退縮跟庇護島可能就不會發生憾事。

他批評，台灣交通工程是多頭馬車，政府應有統一的主責單位、立專法，明訂多少寬度的馬路要做人行道、全盤檢討駕照發放制度、罰款及記點制度等，而不是中央及地方互相推卸責任，每個縣市的標準不一。

他指出，八月底將於凱道舉辦路權大遊行，也邀各黨派總統、立委候選人簽屬承諾書，承諾當選後會著手規畫交通安全主責單位。

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」今上午九點五十分至十點，將在曾發生死亡事故的台北市建國南路信義路口、新北市幸福路與思源與路口、台中市學士英才路口、台南市忠義路與成功路口、高雄市河東路與國民街路口舉辦。參與民眾將統一穿著黑衣悼念各地斑馬線上的罹難行人。