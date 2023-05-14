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兒少交安死傷攀升 去年逾2.6萬人

聯合報／ 記者周湘芸游明煌石秀華王昭月陳苡葳／連線報導

兒少交安死傷人數不斷攀升，根據交通部道安委員會統計，去年因交通事故死傷的兒少逾二點六萬名，較前年增加一五八九人。靖娟基金會昨也公布「二○二三兒童安全指標調查」，發現兒童感受部分，以交通安全最低分，更有兒童直言「有時車子根本不鳥我們」。行政院副院長鄭文燦出席活動則坦言，台灣交通安全還有很大進步空間。

根據道安會統計，台灣去年交通事故造成逾五十萬人死傷，其中○至十二歲兒童就有九千三百人，十三至十七歲的青少年則有一萬六八五○人，均較前年上升。

靖娟基金會針對全台廿二縣市國小學童與家長，對於居家、學校、公共場所、交通、遊戲及學習等安全面向進行問卷調查，總計回收二三七三份。相較於十七年前首次調查，雖整體指標分數上升，但在兒童的感受分數上以「交通安全」最低分，僅七十九點六四分；若以縣市來看，又以基隆市、雲林縣及澎湖縣為末段班。

靖娟基金會表示，在「馬路上的車輛都會禮讓小朋友」的題項中，僅有卅九點一％的學童認為非常符合，更有學童反映「有時候車子根本不鳥我們的」、「希望機車不要騎在人行道上」；另外，「開車的大人會遵守交通安全規則，只讓我坐後座，上國中後才能坐前座」的題項中，僅不到半數學童認為非常符合。

靖娟基金會執行長林月琴指出，雖然兒少交通死亡數字下降，但受傷數字還是成長，顯示道路環境改善、人行系統連續及交安教育落實都急需政府努力。

鄭文燦表示，近期大家對行人地獄感受很深，很多國家都是經歷過事故高峰後慢慢下降，台灣剛好處在轉折期，會努力跟地方政府針對學校周邊一五○公尺道路，用人本交通觀念重新審視。

對於被點名「末段班」，基隆市政府對調查表示尊重，未來市長謝國樑會親自邀請基金會人員到基隆了解改革現況。澎湖縣政府則說，將加強校園周邊通學環境改善。

雲林縣府工務處長汪令堯說，縣內多是老市區及農村型鄉鎮，學校周邊的街道路寬小，縣府將持續盤點有待改善路口，深入評估及規畫可行性。

澎湖縣 基隆

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