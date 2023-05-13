全台「藍番薯」！明母親節短暫陣雨 下周鋒面接力再變天

中央氣象局表示，明天鋒面位於巴士海峽，南部、東半部地區有短暫陣雨，中部以北地區則有零星降雨，周一晚間鋒面逐漸消散、雨勢趨緩，但周四將再迎來另一波鋒面，為西半部地區帶來局部短暫雨，東半部地區也有少量雨勢，並持續至周六。

氣象局預報員曾昭誠表示，明天鋒面位於巴士海峽，南部、東半部地區及金門、澎湖有短暫陣雨，中部以北地區則有零星降雨，一路將維持到周一白天，周一晚間至周二鋒面逐漸消散，剩東半部地區有局部短暫雨、南部地區有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠指出，周三剩東半部地區及午後山區有短暫陣雨。周四另一波鋒面接近，西半部地區將有局部短暫雨、東半部地區也有少量雨勢，並持續至周六。

氣溫方面，他表示，明天至後天清晨轉涼，北部地區早晚低溫約20至22度，中南部地區約23至25度；白天北部及東半部地區約23至25度，中南部地區約26至28度。周一陸續回溫，周二各地都有機會達30度以上。周四另一波鋒面降雨影響，各地白天高溫略降為27度。