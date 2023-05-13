陳吉仲擬進口蛋減量 蛋農：自產蛋穩定要等明年9月

農委會主委陳吉仲今天被媒體追問蛋荒問題，陳指出，為確保消費者雞蛋供應無虞，專案進口的蛋自6月高峰過後，就會陸續減量，讓蛋農能有合理利潤，不過，禽流感問題仍沒解決，高屏地區不具名資深蛋農指出，國內自產蛋量確實回穩，恐怕等到明年9月過後。

據台灣養雞協會4月數據，中雞入飼量（可產蛋）約110萬，淘汰雞數約158萬，電宰雞數約40萬，日產蛋量10.6萬箱（一箱200顆），雖比起3月略有增加，但台灣人愛吃蛋，日產蛋需求量為12萬箱，4月日缺蛋數仍有280萬顆。

全球都面臨缺蛋危機，秋冬之後，若各國再度引爆禽流感疫情，農委會恐怕得用更昂貴的價格補足進口蛋的需求，仍是全民買單。由於，進口種雞母養殖至產出蛋雞生出蛋來，至少需1年時間。高屏蛋農指出，若無禽流感或雞隻管理不當等問題，預計明年9月後，國內自產蛋量才有機會回穩。

而根據農委會畜牧處資料，雞蛋3月已進口605萬顆。4月總體進口量為3100萬顆，其中政府調度使用2700萬顆，民間企業自行進口400萬顆。5月總體進口7000萬顆，其中政府調度使用6200萬顆，其餘民間企業自行進口。6月總體進口量仍有5000萬顆。陳吉仲指出，為確保雞蛋供應無虞，建置6千萬顆蛋的庫存機制周轉需求。

蛋農表示，以產地價每箱20斤雞蛋910元（一斤45.5元）來說，若養雞數達萬隻的雞舍來說，蛋農扣除蛋雞購入價、飼料價、管理人力等各項成本，毛利每月可達50萬元，據悉，目前批發蛋價一斤55元，仍有不少蛋農喊苦，畢竟並非所有蛋農的雞舍管理良好，能徹底隔絕禽流感全面撲殺的厄運。

對此，有蛋農反映，這波受禽流感影響的雞舍反倒多為密閉水簾式，傳統雞舍反倒感染少，顯示「設備環境升級」只是一環，主要應是落實禽場防疫概念，確實做好工作人員和工具進出是否徹底消毒，環境乾淨整潔，但禽流感問題沒有疫苗無法防治解決，問題恐怕僅管理上檢討，恐怕也難完全杜絕。