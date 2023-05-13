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雞蛋進口預計6月達高峰後將減少 陳吉仲：盼蛋農有合理利潤
農委會主委陳吉仲今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統，被問到雞蛋供應問題，他表示，目前國內一天雞蛋需求要有2400 萬顆，現在每天還有50萬到30萬顆的差距，主要還是希望由國內生產，但也會配合專案進口，預計在6月專案進口達到最高峰後就會陸續減少，確保消費者雞蛋供應無虞，也要讓蛋農有合理利潤。
陳吉仲說，種雞今年不只有30萬隻，而是會超過33萬種雞，中雞場現在積極復養中，提供給所有蛋雞場，現在最新的蛋雞生產已經超過3100多萬隻，在疫後經濟裡也要提升所有畜禽舍設備，來因應禽流感，因太冷或太熱都會影響產量。
目前國內一天的需求要有2400 萬顆需求，陳吉仲說，為了確保全國消費者雞蛋的需求，主要還是希望由國內生產，但也會配合專案進口，預計在6月專案進口達到最高峰後就會陸續減少，而且有6千萬顆的庫存機制，其中3千萬顆在國內，另3千萬顆以合約方式配合，以確保雞蛋供應無虞。
陳吉仲說，但每到年底冬天會受禽流感疫情影響，會造成雞蛋產量波動，所以需要靠生產、庫存和進口三部分來調節，不過國內生產仍佔九成，是供應主力。
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