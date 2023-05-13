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雞蛋進口預計6月達高峰後將減少 陳吉仲：盼蛋農有合理利潤

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農委會主委陳吉仲（右三)在立委陳素月（左二)等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影
農委會主委陳吉仲（右三)在立委陳素月（左二)等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影

農委會主委陳吉仲今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統，被問到雞蛋供應問題，他表示，目前國內一天雞蛋需求要有2400 萬顆，現在每天還有50萬到30萬顆的差距，主要還是希望由國內生產，但也會配合專案進口，預計在6月專案進口達到最高峰後就會陸續減少，確保消費者雞蛋供應無虞，也要讓蛋農有合理利潤。

陳吉仲說，種雞今年不只有30萬隻，而是會超過33萬種雞，中雞場現在積極復養中，提供給所有蛋雞場，現在最新的蛋雞生產已經超過3100多萬隻，在疫後經濟裡也要提升所有畜禽舍設備，來因應禽流感，因太冷或太熱都會影響產量。

目前國內一天的需求要有2400 萬顆需求，陳吉仲說，為了確保全國消費者雞蛋的需求，主要還是希望由國內生產，但也會配合專案進口，預計在6月專案進口達到最高峰後就會陸續減少，而且有6千萬顆的庫存機制，其中3千萬顆在國內，另3千萬顆以合約方式配合，以確保雞蛋供應無虞。

陳吉仲說，但每到年底冬天會受禽流感疫情影響，會造成雞蛋產量波動，所以需要靠生產、庫存和進口三部分來調節，不過國內生產仍佔九成，是供應主力。

農委會主委陳吉仲在立委陳素月等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影
農委會主委陳吉仲在立委陳素月等人陪同下今天視察彰化縣八堡圳灌溉系統。記者林宛諭／攝影

雞蛋 陳吉仲 禽流感

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