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399通勤月票上路2周 高雄票數暴增三倍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市通勤月票399方案4月27日上路，偏鄉「公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」也能適用。圖／高市交通局提供
高雄市通勤月票399方案4月27日上路，偏鄉「公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」也能適用。圖／高市交通局提供

高雄市通勤月票399方案4月27日上路，交通局長張淑娟說，開賣後票數成長三倍之多，等7月加入台鐵整合後，相信還會有另一波高峰。交通局也提醒，偏鄉公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」也能適用，399通勤月票讓偏鄉居民往返市區一票到底，鼓勵外出多搭乘大眾運輸。

在中央經費挹注下，高市交通局4月27日起推出市區399通勤月票，購票者乘坐高雄捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike前30分鐘可享無限次使用。

局長張淑娟說，市區399通勤月票實施後，票數成長三倍，7月起會另加入高雄區間台鐵，高南屏全區999月票也是7月啟動。

除一般民眾熟悉的市區交通工具外，交通局也強調，偏鄉公車式小黃收費比照市區公車，現有62條路線，涵蓋高雄33個行政區，111年運量達16.9萬人次，運量逐年增加。

今年年1月起，交通局在美濃、杉林推出「幸福共享高雄GO」，導入偏鄉多元運具媒合服務模式與預約平臺，提供民眾預約交通接送服務，今年將持續拓展至六龜、內門。

交通局提醒，「公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」也適用通勤月票399元，便利偏鄉居民外出。

偏鄉 公車 台鐵

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