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母親節國道交通量增1成 南北往返這時段最好走

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
母親節國道交通疏導措施。圖／高公局提供
母親節國道交通疏導措施。圖／高公局提供

明天母親節高速公路局說，民眾大多有家庭聚餐及出遊的規畫，參考近年母親節周休六日國道交通量統計資料及特性，預估本次假期交通需求以短途旅次之車流為主，交通量約為108至110百萬車公里，約較一般例假日增加8至10%交通量。

為因應今年母親節周休六日交通需求，高公局說，明天15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道常態性高乘載管制，今明兩天針對11處重點路段實施精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、增加路肩開放時段路段以及國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）等交通疏導措施。

高公局說，今明兩天國道5號交通量大，今天南向南港系統-坪林及明天北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸，節省時間，如一定要開車上路，避開塞車時段及路段。

高公局預估較好走的時段，今天南向尖峰日，西部國道建議中午12時後出發；國5建議下午5時後出發。明天北向尖峰日，西部國道建議南部地區用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時以前出發；國5則建議上午9點前出發。

高公局建議，使用國道請於出發前利用「高速公路1968」App，或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。

國道 母親節 高速公路

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