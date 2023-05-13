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梅雨季鋒面接力！明天母親節全台有雨降溫 下周四再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天母親節，鋒面影響，各地都有短暫陣雨，氣溫也略降溫。本報資料照片
明天母親節，鋒面影響，各地都有短暫陣雨，氣溫也略降溫。本報資料照片

中央氣象局說，今天微弱鋒面通過，各地有局部短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。明天鋒面位於巴士海峽，南部及東半部地區有短暫陣雨，中部以北及澎湖、金門有局部短暫雨，馬祖為多雲。

今天比昨天稍微轉涼，中部以北、東北部及東部低溫約21、22度，南部及東南部約23度左右；高溫方面北部及東半部約26、27度，中南部約30度左右。

明天母親節，氣象局說，鋒面影響，各地都有短暫陣雨，氣溫也略降溫。

下周一鋒面逐漸遠離至巴士海峽，風向轉為東風至東南風，氣溫逐漸回升；南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下周二、下周三風向為東南風，是未來一周降雨較為趨緩的兩天，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

下周四、下周五另一鋒面接近，風向轉為偏南風至西南風，天氣又將再轉不穩定，水氣增多；下周四西半部地區有局部短暫陣雨，午後東半部地區有零星短暫陣雨，下周五各地有局部短暫陣雨。

20日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區亦有局部短暫雷陣雨；21日、22日中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
周末天氣。圖／氣象局提供
周末天氣。圖／氣象局提供
一周溫度變化趨勢。圖／氣象局提供
一周溫度變化趨勢。圖／氣象局提供
今天天氣。圖／氣象局提供
今天天氣。圖／氣象局提供

氣象局 母親節

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