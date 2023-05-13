母親節出遊記得帶傘！周末鋒面來襲「全台恐變天」 未來9日氣象曝光

image source:示意圖／pexels



文／姜雅馨

本週日（14日）適逢母親節，許多人都會規劃帶媽媽走走踏青，或是到餐廳享用美食大餐，不過出門時要注意天氣變化，當天受到鋒面影響，全台各地都會出現降雨機會，如果有計畫要外出的民眾，記得出門時要攜帶雨具。

氣象局曝未來9日天氣！母親節全台各地轉涼降雨

中央氣象局在臉書《報天氣-中央氣象局》粉絲專頁說明未來9日內天氣概況，今（12）日各地多雲到晴，北部、東半部地區可能有零星短暫陣雨，午後中部山區、南部地區也有局部短暫陣雨；明（13）日因為鋒面逐漸接近，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區則為多雲，午後局部短暫陣雨天氣。

▲今（12）日天氣雷達合成回波圖。

image source:翻攝交通部中央氣象局

週日（14日）、下週一（15日）鋒面來臨，天氣轉涼之餘，整天也都有降雨機率，下週一各地有局部短暫陣雨，下週二（16日）鋒面逐漸通過，東半部地區局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區、中部山區有局部短暫陣雨；下週三（17日）另一波鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣，午後西半部地區也有機會出現局部短暫雷陣雨。

下週四（18日）至下週六（20日）東半部地區出現局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣，午後西半部地區也有可能出現局部短暫雷陣雨，提醒民眾須留意最新天氣預報資訊。

▲本週（5/8-5/14）天氣概況。

image source:翻攝FB／報天氣-中央氣象局

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