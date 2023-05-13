鋒面影響母親節 賈新興：明天午後這些地區雨勢漸明顯

明天母親節各地有雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天水氣偏多，有些零星的降雨。預報顯示鋒面水氣位置偏南，明天下午2點前嘉義以北多雲時陰，大台北山區、桃竹苗近山區、宜花以及高屏有雨。明天下午2點後嘉義以南及花東雨勢漸明顯。

氣象局說，明天鋒面影響，各地都有短暫陣雨，氣溫也略降溫。下周一鋒面逐漸遠離至巴士海峽，風向轉為東風至東南風，氣溫逐漸回升；南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣象局表示，下周二、下周三風向為東南風，是未來一周降雨較為趨緩的兩天，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。下周四、下周五另一鋒面接近，風向轉為偏南風至西南風，天氣又將再轉不穩定，水氣增多；下周四西半部地區有局部短暫陣雨，午後東半部地區有零星短暫陣雨，下周五各地有局部短暫陣雨。