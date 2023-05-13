快訊

深夜獲譯文 議員爆：中捷行控中心收「14則異常警告」未即時停車

防中捷事故在高雄重演 高市府查興富發11處工地開罰70萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情解封首次母親節 台鐵、高鐵運量大增 嘉義站返鄉人潮湧現

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天母親節，旅居外地遊子紛紛返鄉陪媽媽過節，台鐵列車人潮湧現。圖／台鐵提供
明天母親節，旅居外地遊子紛紛返鄉陪媽媽過節，台鐵列車人潮湧現。圖／台鐵提供

明天母親節，今年是疫情解封首次過節，旅居外地遊子紛紛返鄉嘉義縣市，陪媽媽過節，台鐵高鐵嘉義站昨晚起到上午，返鄉人潮湧現，車站如同過年般熱鬧滾滾，車站外車水馬龍，許多民眾手上拿著康乃馨帶回家，向媽媽表達感恩。

台鐵說，母親節單日運量將突破65萬人，加開列車加強疏運服務，相對平日，母親節人潮大幅增加，加上疫情解封，估計母親節假期單日運量可望突破65萬人。

台鐵局為提升服務品質，母親節假期12日至15日，共加開54列次加班車，包括東線34列次，西線12列次，跨線 (北半環及南迴)8 列次，各區間都準備預備車輛編組，視旅客需求隨時再加開列車。

高鐵官網公布，為紓解母親節假期旅客人潮，母親節疏運期間指定車次實施10節對號座，為加強服務旅客返鄉提前訂位需求，母親節疏運期間12日1297車次，以及14日1336車次，實施10節對號座服務，即此2車次僅提供11至12車作自由座車廂。

高鐵嘉義太保站昨晚開始湧現大批返鄉人潮，站外接送車輛大排長龍，保全來回走動吹哨子，疏導車流勿阻擋車道，明天下午北返列車預訂踴躍，買不到預售票，只好買自由座。

明天母親節，旅居外地遊子紛紛返鄉陪媽媽過節，台鐵列車人潮湧現，民眾手拿康乃馨帶回家，向媽媽表達感恩。圖／台鐵提供
明天母親節，旅居外地遊子紛紛返鄉陪媽媽過節，台鐵列車人潮湧現，民眾手拿康乃馨帶回家，向媽媽表達感恩。圖／台鐵提供
高鐵嘉義太保站昨晚開始湧現大批返鄉人潮，站外接送車輛大排長龍，保全來回走動吹哨子，疏導車流勿阻擋車道。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義太保站昨晚開始湧現大批返鄉人潮，站外接送車輛大排長龍，保全來回走動吹哨子，疏導車流勿阻擋車道。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義太保站昨晚開始湧現大批返鄉人潮，站外接送車輛大排長龍，保全來回走動吹哨子，疏導車流勿阻擋車道。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義太保站昨晚開始湧現大批返鄉人潮，站外接送車輛大排長龍，保全來回走動吹哨子，疏導車流勿阻擋車道。記者魯永明／攝影

母親節 高鐵 台鐵

延伸閱讀

母親節鋒面雨襲 下周四再一波 專家：短期無典型梅雨鋒

小丸子母女的獨白！日本UNIQLO母親節廣告引人共鳴，道出難解的母女情結

品嘗屏東在地好物 「農夫小學市集X好屏友」今明登場

女兒一個月前就送上母親節禮物 季芹打開一看秒淚崩

相關新聞

印度洋的氣旋「摩卡」出現 彭啟明：牽連梅雨鋒面發展

在印度洋有一氣旋「摩卡」（Mocha），前天開始穩定且快速增強中。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表...

明天鋒面到「不如第一波」 吳德榮：各地局部短暫雨

今晨局部地區零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南鋒前中層雲移入，各...

母親節鋒面雨襲 下周四再一波 專家：短期無典型梅雨鋒

梅雨季第二波鋒面逐漸接近，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天各地雲量就明顯偏多，北部地...

曾文水庫枯旱低水位 露出圓柱建築是獨步全球水利工程

曾文水庫目前蓄水率僅剩6.5％，水利署南區水資源局展開年度安全評估作業，正好把握水位低下的時機水中檢查。這座原沈沒在水中...

疫情解封首次母親節 台鐵、高鐵運量大增 嘉義站返鄉人潮湧現

明天母親節，今年是疫情解封首次過節，旅居外地遊子紛紛返鄉嘉義縣市，陪媽媽過節，台鐵、高鐵嘉義站昨晚起到上午，返鄉人潮湧現...

招募公車司機！公路總局祭最高補貼13.7萬、南市再加碼

公路總局「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」巡迴徵才，今天在台南轉運站舉辦招募大客車駕駛活動，有逾百駕駛、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦