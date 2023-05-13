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疫情解封首次母親節 台鐵、高鐵運量大增 嘉義站返鄉人潮湧現
明天母親節，今年是疫情解封首次過節，旅居外地遊子紛紛返鄉嘉義縣市，陪媽媽過節，台鐵、高鐵嘉義站昨晚起到上午，返鄉人潮湧現，車站如同過年般熱鬧滾滾，車站外車水馬龍，許多民眾手上拿著康乃馨帶回家，向媽媽表達感恩。
台鐵說，母親節單日運量將突破65萬人，加開列車加強疏運服務，相對平日，母親節人潮大幅增加，加上疫情解封，估計母親節假期單日運量可望突破65萬人。
台鐵局為提升服務品質，母親節假期12日至15日，共加開54列次加班車，包括東線34列次，西線12列次，跨線 (北半環及南迴)8 列次，各區間都準備預備車輛編組，視旅客需求隨時再加開列車。
高鐵官網公布，為紓解母親節假期旅客人潮，母親節疏運期間指定車次實施10節對號座，為加強服務旅客返鄉提前訂位需求，母親節疏運期間12日1297車次，以及14日1336車次，實施10節對號座服務，即此2車次僅提供11至12車作自由座車廂。
高鐵嘉義太保站昨晚開始湧現大批返鄉人潮，站外接送車輛大排長龍，保全來回走動吹哨子，疏導車流勿阻擋車道，明天下午北返列車預訂踴躍，買不到預售票，只好買自由座。
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