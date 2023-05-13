母親節鋒面雨襲 下周四再一波 專家：短期無典型梅雨鋒

梅雨季第二波鋒面逐漸接近，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天各地雲量就明顯偏多，北部地區還有些下雨的狀況出現，天氣狀態略微有點不穩定，預估今天各地陰偶有局部短暫陣雨的天氣型態。

他說，根據預報資料，主要是鋒面前方的層狀雲，雨勢不大，降雨區域較局部性。其中以山區跟東半部地區下雨的機會較高，大部分地方可能並不會有明顯下雨的情況。

明天母親節，吳聖宇表示，明天鋒面通過台灣，逐漸向東向南移動。這波鋒面的結構並不是很好，比較明顯的鋒面建立起來時，可能會直接在台灣以東並且延伸到巴士海峽一帶。台灣這一側主要是受到鋒面後方中層雲系通過的影響，預報上各地仍有短暫陣雨，不過雨勢都不大。

他表示，山區以及東半部地區因為地形的作用，累積降雨可能會稍為多一點，但是出現大雨或雷雨的機會都偏低。

氣溫部分，吳聖宇表示，因為鋒面通過，加上下雨的關係，各地白天高溫略降，北部、東半部高溫23-25度左右，中部高溫25-27度，南部高溫30度以下。

吳聖宇說，下周一鋒面逐漸開始遠離，南部、東半地區上半天可能有些短暫陣雨機會，下半天之後也將逐漸轉為多雲天氣。中北部天氣比較早好轉，大致為多雲到晴天氣型態。天氣好轉之後，溫度也開始回升，北部、東半部高溫26-28度，中部、南部有接近或高於30度的可能性。

他表示，下周二、周三受到東南風到偏南風暖空氣影響，天氣相對較穩定，東半部有局部短暫陣雨，山區午後也會有些局部降雨的機會。溫度較偏熱，北部、東半部高溫可能接近30度上下，中部、南部高溫可以來到31-33度間。

吳聖宇說，下周四、周五另一波鋒面影響，各地天氣又會有新的變化，下雨機會提高。不過，這波鋒面同樣是快速移動型，有雨，但應該不多。下周末鋒面離開後，又會恢復為午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。

雖然時間已經進入梅雨季，吳聖宇說，但是短時間內來看還是沒有典型梅雨鋒面要建立的情況，仍是屬於移動快速，影響時間較短的鋒面，進入下旬之後的變化情況仍有待觀察。