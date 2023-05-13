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媽媽戒掉「這習慣」吃得更健康 營養師強調：冰箱不能殺菌

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大甲李綜合醫院營養師江國銓強調，冰箱不能殺菌，食物不要塞爆冰箱。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院營養師江國銓強調，冰箱不能殺菌，食物不要塞爆冰箱。圖／大甲李綜合醫院提供

明天就是母親節，不少人帶著辛苦的媽媽去聚餐，吃不完的餐點打包，拿回家直接塞冰箱。日前，網路上有網友曬出家中冰箱，戲稱「媽媽牌冰箱」，一包包塑膠袋堆滿冷藏、冷凍區冰箱，形容快要炸開。營養師提醒，食物放冰箱還是會腐敗，更不是放入冷凍就長年不壞，提醒煮夫、煮婦要戒掉囤食物的習慣，才能吃得更健康。

「食物放冰箱還是會壞，放冷凍依舊會變質，千萬不要囤積食物！」大甲李綜合醫院營養師江國銓表示，一般家用冰箱的冷藏溫度約為0˚C至7˚C，冷凍庫溫度大約-12˚C到-18˚C，雖然冷藏和冷凍可以抑制大多數的細菌及微生物生長，「但是卻無法殺死它們」。

江國銓說，食物放在冰箱內有許多外在因素，會影響冷藏與冷凍的品質，造成食物提早腐敗。他舉例，冰箱內的食物塞到滿出來，每次找食物都先翻過一輪後才拿出來，或是冰箱常常開開關關、食材堵住出風口等NG行為，皆很容易造成食材變質腐壞。

食物放冰箱也有保存期限，江國銓指出，生鮮魚貝類時間最短，冷藏大約1到2天、冷凍最多2到3個月；雞鴨鵝等家禽肉類冷藏不超過4天、冷凍最多9個月；豬牛羊等家畜肉類冷藏不超過5天、冷凍不超過12個月；蔬菜類冷藏約3到7天，生鮮雞蛋則不超過2周。

若買較多的食材，先分成小包裝放冷凍保存，因為食物冷凍後退冰，過程中容易有細菌生長，可以利用標籤貼在包裝上分辨食材與採買時間。

江國銓強調，冰箱只能延緩食物腐敗，要定時清理冰箱，把過期食品丟掉，雖然罐頭食品有滅菌能長時間保存，但是一旦開封後也要提早吃完，若食物放太久造成「冰箱味」，就是保存時密封不確實、又放太久，讓食物沾染到其他食材的味道，建議不要吃，定期清理冰箱，才能吃得更健康。

大甲李綜合醫院營養師江國銓強調，冰箱不能殺菌，食物不要塞爆冰箱。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院營養師江國銓強調，冰箱不能殺菌，食物不要塞爆冰箱。圖／大甲李綜合醫院提供

冰箱 生鮮

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