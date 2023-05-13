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今白天偏暖、早晚涼 明天鋒面到「不如第一波」各地局部短暫雨

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明天鋒面到「不如第一波」 吳德榮：各地局部短暫雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面雲系移入，雨量偏少，遠不如日前第一波鋒面；各地先後轉為有局部短暫雨的天氣。本報資料照片
明天鋒面雲系移入，雨量偏少，遠不如日前第一波鋒面；各地先後轉為有局部短暫雨的天氣。本報資料照片

今晨局部地區零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南鋒前中層雲移入，各地雲量偏多，偶有局部少量雨；白天偏暖、早晚涼。北部19至27度，中部19至31度，南部20至32度，東部21至32度。

他說，明天鋒面雲系移入，但結構鬆散，帶來的雨量偏少，遠不如日前第一波鋒面；各地先後轉為有局部短暫雨的天氣。

吳德榮表示，下周一鋒面東移，天氣好轉，雨後多。下周二、周三各地多雲時晴，山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率；下周一至周三氣溫逐日回升，白天暖熱如夏、高溫皆在30度以上。

他說，歐（ECMWF）、美（GFS）、加（CMC）模式皆模擬下周四、周五梅雨季的第3波移動性鋒面在台灣附近活動，但其位置、結構不同，影響程度差異大，尚不宜遽下定論，需持續觀察。

吳德榮 高溫

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