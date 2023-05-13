臺北文創10年有成 上萬場活動、逾4千萬人次參與

台灣首宗文創ＢＯＴ案的臺北文創，昨舉辦十年有成「十光。Light Up」乾杯派對，慶祝營運十周年里程碑。臺北文創董事長蔡明忠指出，十年來，臺北文創不僅回饋十二億元有形價值給市府，更重要的是文創聚落成形，上萬場次的文創活動吸引超過四千萬人次參與的無形價值。

台北市長蔣萬安昨出席致詞時表示，臺北文創是台北最具指標意義的場所，匯聚展演、美食、商場及旅宿等，是國際知名景點，也是台北市的驕傲。根據北市主要觀光遊憩區遊客人數調查，自二○一三年至今年三月，松山文創園區累計遊客數逾四千七百萬人次，僅次於國父紀念館，相信將來可望進步至第一名。

蔡明忠表示，臺北文創孕育了無數新秀文創團隊在此發芽、茁壯，也一起見證了松山文創園區從荒廢古蹟變身國際級文創基地。歷任台北巿長，從前市長郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，都給予最大支持與關注。

蔡明忠也說，斥資百億建造的臺北文創，十年來不只是回饋市府十二億元的有形價值，更重要的無形資產是文創聚落的成形。

臺北文創指出，待大巨蛋完工啟用後，將和松山文創園區串連成廣達十八公頃的「臺北文化體育園區」，加上預計年底開幕的誠品廿四小時書店，以及周邊的國父紀念館、臺北機廠，未來將成為新舊共融的體育文化創意蘇活區。