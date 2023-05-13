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健康你我他／長期對抗灰指甲 總算長出白色的
在一次機車小碰撞後，只有腳趾甲的大拇哥略有刮傷。回家後，趕緊清洗一番，還搽了優碘，心想應該OK了。因為腳趾甲長得慢，所以我沒有特別去留意它，直到天氣轉涼了，才發現一點小傷怎麼這麼久還沒有好？就到家門口的診所看一下吧。
醫師說：「可能有濾過性病毒感染，吃點藥就好。」果真傷口是好了，卻發現新長的趾甲特別黑又厚，唉呀！我得了灰指甲。從此，我一定穿有護趾的鞋子出門，也開啟一連串我與灰指甲的對戰。
因為滅「真菌」的抗生素會傷肝，必須定期做肝功能檢查，吃了藥也不是能立刻見效，一個療程就是半年，中途稍有疏忽藥效不連續，可能就前功盡棄。一次、兩次的失敗，每每拿起修趾甲的挫刀有如當年的步槍一般沉重，實在是難以形容。
一晃五年過去了，雖然沒能殲滅敵軍，至少是把局勢給控制住了。有一天在網路上閒逛，看到有人PO文灰指甲史，講到塗抹冰醋酸的經驗，就決心一試。只是冰醋酸會傷皮膚，要用棉花棒小心又有耐心的在患部塗抹，六個月過去，看到新長出來白色的指甲。哇！真如同中了樂透般的歡欣。
回首前程，一部灰指甲抗戰史。
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