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愛肝達人站／「做完超音波，心裡感覺不舒服」怎麼回事？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間。

醫師，那天你安排我去做超音波，感覺好像被強暴！」病人一臉氣憤的說。

「到底怎麼回事？」我不解的問他。

「一躺上，醫師叫我自己把衣服卸下，看也不看我一眼。做完，丟了兩張衛生紙給我，叫我自己擦，問他也不回答，感覺非常不舒服！」

病人的投訴有其道理，醫師年輕時常只學醫療技術，忘了病人是人，除了肉身之外有感受，也要與病人互動，忘了基本的禮貌與親切的態度，這是目前醫療制度下醫療速食文化下的一個副作用。

如果病人是醫師自己的家人或好朋友，也許檢查醫師的態度就會不一樣了，這是人性的缺點，任何一種行業都容易有這個缺失，以前是公家機關的辦事人員特別有這種毛病，近年來已大幅改善，在醫界，醫療人員對求診的病人特別容易有這種態度浮現出來。

超音波是現代醫學必備工具，尤其腹部超音波的角色可以說是腹部的聽診器，比聽診器之於心及肺疾病診斷上的功能更有過之而無不及。

心臟不好會小鹿亂撞、會胸口悶、會胸痛、會氣喘如牛、會臉色蒼白、會冒冷汗，甚至突然倒地不起。肺不好會咳嗽、會胸悶、會咳血。得了肺癌早期不知不覺，到了末期會喘、會咳血、會瘦，等到這些症狀都出來，通常是肺癌末期。

至於肝臟，號稱是沉默的器官，內部沒有痛覺神經，只有表面有痛覺神經。此外，肝臟可以切掉四分之三，人都還可以正常活動，照常運動。肝臟會發炎、會肝硬化，甚至會發生肝癌。猛爆性肝炎厲害會致人於死地。肝硬化末期，人會昏迷、會吐血。肝癌末期，人會消瘦、臉會變黃、肚子會大因有腹水，最後會肝昏迷而往生。

而超音波是診斷肝有沒有纖維化、有沒有硬化或長肝癌最好最方便的工具，尤其是B、C肝的病人更是要每半年做一次腹部超音波檢查，就像車子一定要每半年到監理處體檢一次一樣。

超音波的探頭就像理髮師手上的剃頭刀一樣，人人可拿，人人可做，髮型漂不漂亮需要經驗，而超音波做得準不準確，有無經驗、有無訓練很重要。但更重要的是要讓病友有感，知道服務的對象是有人性的人，而不是機器，換句話說，除了醫術之外，更要有同理心，可惜健保不給付同理心，而同理心也不好量化，也因為醫師也是「人」，其人性的缺點就容易浮現出來，而讓病人有被強暴的感覺了！

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