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養生祕訣／愛滑雪、騎馬 飆速釋放壓力

聯合報／ 記者翁唯真／專訪
鄭貴麟醫師熱愛極限運動，到大草原騎馬可讓他忘卻工作壓力。圖／鄭貴麟提供
鄭貴麟醫師熱愛極限運動，到大草原騎馬可讓他忘卻工作壓力。圖／鄭貴麟提供

「工作要有目標，玩也要有目標！」桃園天晟醫院長鄭貴麟熱愛極限運動，尤其喜愛滑雪、騎馬及曲棍球，讓他在追求速度的同時能夠徹底釋放工作壓力。

工作忙碌的鄭貴麟，最初的運動是與朋友相約打高爾夫球，但有次下雨且朋友沒空，無法下場打球，剛好隔壁有一間馬場，練一練發現還不錯玩，一個人也能參與，從此愛上騎馬。聽到朋友分享曾在國外騎馬進樹林的旅遊經驗，深受吸引，因此和一群志同道合朋友到新疆、蒙古等地騎馬奔馳，看到許多獨特的風景。

令他難忘且最過癮的是在非洲肯亞騎馬、露營，早上刷牙洗臉的水就是河水，跟著羚羊或大象一起奔跑，獅子、鱷魚也近在咫尺，瞬間覺得大自然真美，愛護環境真的重要。

至於滑雪，鄭貴麟學了10多年，因熱愛滑雪還考取教練證照，每年冬季都會至日本、歐洲等地滑雪，為追求快感，更搭乘直升機到山頂一路往下滑，還能一手拿起相機錄下自己滑雪的英姿。

鄭貴麟每天早上5時就和狗狗一起到公園打曲棍球，也曾參與曲棍球比賽，但因為激烈碰撞而發生骨折，被家人下令不許再玩。

因愛玩極限運動，曾左肋骨骨折2次、左小腿骨折1次，鄭貴麟笑說，年紀到了就不要玩那麼刺激，平安簡單的玩就好。目前他的玩樂藍圖幾乎達成，有些目標將待退休後繼續努力，會秉持「一路玩到掛」宗旨。

鄭貴麟平時吃得簡單清淡，不愛吃任何澱粉類食物，最愛吃魚補充蛋白質，搭配吃些蔬果，就能完成他的一餐，偶爾配點紅白酒，則是他的一大享受。

骨折 運動

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