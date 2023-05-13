確保大台北供水 翡翠原水管貫通

攸關大台北地區汛期用水安全的翡翠原水管工程，昨舉行隧道全線貫通典禮，由行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安及新北市副市長朱惕之共同主持，預定明年6月前可全線通水，之後若遇新店溪原水濁度過高，北水處可直接引取翡翠水庫優質原水，確保大台北地區600萬人自來水供水穩定和品質。

因極端氣候趨勢明顯，暴雨及颱風導致新店溪上游原水混濁已漸成常態，民國104年蘇迪勒颱風造成新店溪上游南勢溪土石崩塌泥漿黃濁，使原水濁度創下歷史新高，中斷大台北供水系統，民眾無水可用。

行政院副院長鄭文燦（前右）、台北市長蔣萬安（中）昨出席翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮。記者潘俊宏／攝影

北水處表示，原水管工程隧道全長約2.8公里，內徑為4.5公尺，取水量可達每日270萬噸，基於安全因素及降低對環境衝擊，隧道施工捨棄開挖進度較快的爆破鑽炸方式，採用特別工法以人力使用機械鑽掘，工期4年。

北水處表示，原水管貫通後，將接續施做隧道內部混凝土襯砌結構及攔河堰取水設施，預定113年6月前可全線通水，搭配水利署的板新地區供水改善二期工程，將翡翠水供應範圍再擴張到樹林、鶯歌及三峽等區域，使新北市的用水比率提高至57％，配合中央「產業穩定供水策略」跨區域聯合調度供水，降低缺水風險。

蔣萬安感謝每位對工程付出的人，特別是數十名「坑夫」非常辛苦，在環境惡劣隧道中日以繼夜輪班，還要面對未知風險，讓大台北600萬民眾用水的安全跟品質無虞。

高雄橋頭再生水廠昨動土，行政院長陳建仁昨南下出席典禮表示，再生水品質高，可提供台積電等高科技廠商用水需求，預估2026年初可營運供水。

高雄市長陳其邁表示，未來橋頭再生水廠可日供3.5萬噸水，加上楠梓再生水廠也有7萬噸，加上原有的鳳山及臨海兩座再生水廠，未來高雄可供應21萬噸，會確保產業與民生需求無虞。