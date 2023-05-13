水價擬漲 鄭文燦：累進費率是必然

台水公司傳出將調漲水價，且擬採擴大累進費率，對此，行政院副院長鄭文燦昨指出，近年來平均用水量是有成長，對於水價問題，目前正規畫中，但還是要考量到成本、民眾的負擔，當然累進費率是必然的趨勢，盼大家能節約用水。

台水公司近期送交立法院的檢討水價合理結構報告中顯示，現行水價難以引導民眾節約用水，擬採擴大累進費率，增加用水段別，從現行級距4段再增加數段級距；且現行水價於1994年7月1日調整實施迄今，已29年未調整，目前水價費率段別級距是按1989年決算成本計算基礎沿用迄今，難以合理反映現行營運成本。

鄭文燦表示，有關水價調漲問題，目前在規畫的階段。他坦言，這幾年的平均用水量有成長，希望民眾跟產業都要進行節水，政府也努力開發各種水源。

鄭文燦昨參加翡翠水庫原水專管隧道貫通儀式時也提到，2015年蘇迪勒颱風造成南勢溪濁度提高，當時直潭淨水場無法處理的情況，將可因為翡翠水庫原水專管隧道貫通啟用後徹底解決，所以他認為水源開發跟水費合理化都一樣重要。

經濟部長王美花則表示，台灣水價確實存在台北的北水處及台北以外地區的台水公司兩套不同價格。她說，台水會針對用水成本及全台灣物價情形進行檢討，找出合理的水價，並鼓勵用水戶節約用水。

她補充，針對用水大戶課徵的耗水費已在今年上路，未來也會持續檢討台灣水資源利用問題。

對於鄭文燦說法，台水則說，目前仍在規畫階段，會考慮到成本、民眾的負擔，當然累進費率是必然趨勢，也呼籲大家節約用水，但水價能否調整仍要尊重主管機關水利署。水利署則表示，目前沒收到水價調整指示。