院長講堂／桃園天晟醫院院長鄭貴麟 採森林學管理醫院 用人著重5要點
去年8月剛接下桃園天晟醫院院長一職的鄭貴麟，採「森林學」理論管理醫院，身為森林之王的他，在用人評估上著重5大要點，期許大家在團隊中將能力發揮到最大化。
建構良好環境 讓醫師發揮
「醫院就像座森林，我是院長也就是森林之王，必須看到所有人的長才。」鄭貴麟表示，應該讓大家在自己擅長的崗位上運作，同時要將每個人的弱點隱藏，避免被其他同儕欺負失去綻放的機會，因此，必須打造一個良好的環境，讓每個人優點可以發揮，缺點不被放大。
如何建構一個良好環境？鄭貴麟會根據5大要點評估這個人的能力，分別為基本能力、危機處理能力、忠誠信任度、人品、影響與領導力。
鄭貴麟是一名放射科醫師，過去擔任天晟醫院副院長26年，專精判讀電腦斷層及核磁共振，透過看這些片子也衍生出另一套管理學，經由判讀這些內容可了解一個醫師的執行力及成功率，間接進行評估。天晟有38個專科及行政醫療等部門，平時根據這幾套管理模式經營，他堅信沒有任何棘手的事情，只要你想去做，就面對、擁抱並解決它。
憾錯過黃金期 無法救回父親
當醫師40年的鄭貴麟，最遺憾的是無法救回父親，由於工作忙碌，疏忽了對父親的健康照護，當發現父親身體虛弱時已是胃癌第3期，未能把握黃金治療時間。
鄭貴麟說，父親很愛出國玩，當他說吃不下時，以為只是水土不服，未想到是病況造成，因父親未告知有血便，才未能及時治療，令他相當難過。他提醒大家，只要及早發現接受治療，病情都能獲得控制。
鄭貴麟建議，女性年滿50歲、男性45歲後，可以去照3D心臟超音波，了解是否有血管阻塞情形，若有糖尿病、高血壓、膽固醇過高、抽菸及喝酒等習慣民眾，更需提早接受檢查，做好心臟保養，預防心肌梗塞發生。
鄭貴麟小檔案
●年齡：60歲
●專長：
1.一般X光判讀
2.特殊X光造影及診斷
3.乳房X光判讀
4.一般超音波診斷
5.杜卜勒彩色超音波診斷
6.全身電腦斷層造影及診斷
7.全身磁振造影及診斷
8.血管攝影
9.血管腫瘤栓塞術
●現職：
桃園中壢天晟醫院院長
●學歷：
台大醫學系、台大EMBA
給病人的一句話
● 提早檢查，提早治療。
了解自己，掌握自己。
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