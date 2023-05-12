不堪長照壓力母悶死兒 專家：適時喘息、避免陷入封閉循環

台北市松山區8旬劉姓婦人，長期照顧罹患重度小兒麻痺的52歲林姓兒子、90歲丈夫，不堪長期心理、經濟雙重壓力，今用膠帶封住兒子口鼻將其殺害，外籍看護上午進入房內時，看見林男已無氣息，劉婦則在一旁落淚，警方表示，劉婦初步提及長期照顧死者，心力交瘁，稍早將劉姓婦人帶回派出所，完成筆錄後移送台北地檢署。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，對於從小失能的患者，父母因為包容、愛子女，會有較強烈控制欲，認為自己顧得最好，加上父母還是青壯年，自己照顧不覺得累，不希望外人插手，也不願孩子與他人接觸；但當父母變老，照顧的疲勞感、絕望感會特別沈重，若不願意讓陌生人、第三方來家中協助照顧，此時就會陷入封閉循環狀態。

洪心平表示，身心障礙服務中，3歲以下有早療服務、6至18歲則有一般或特教學校接觸，但部分家庭陷在封閉循環體系中，即使請了移工分攤照顧，但每天醒來只記得換尿布、餵飯等，離開學校後，案主或照顧者再也沒有機會與外界雙向互動，減少社交、忘記休息，且照顧是一天天消耗，當精神品質、心理狀態隨時間耗盡，加上內心孤獨感，照顧負荷過大，很容易發生悲劇。

洪心平表示，長照2.0服務已開放身心障礙者申請喘息照顧等服務，目前長照中有一半使用者為身心障礙者，鼓勵民眾應多加使用長照2.0，或身心障礙機構提供的服務，讓案主、照顧者可以走出家門與外界互動，或願意讓專業人員進入家中服務，有不同的刺激下，才不會讓照顧者認為「照顧永遠是我一人的事」。

法務部日前因應長照殺人事件層出不窮，研擬減輕照顧殺人刑期，但洪心平認為，碰到這類事件時，應該回頭檢視，照顧者起初是否就將採取封閉式照顧，把自己跟障礙者關在家，而不尋求其他可能性，直到發生困難、造成悲劇事件時，殺害了無法反抗的障礙者，卻應該被同情或憐憫，「整個故事脈絡要一起看，不能只看單一因素」。

洪心平表示，若有嚴重認知障礙、或有攻擊行為者屬於較難照顧個案，當照顧者感覺負擔很重時，可以選擇讓障礙者短暫到機構居住，給自己喘息的空間，不要獨自支撐，政府現在提供許多照護資源，民眾要試著將照顧責任讓外界分攤。此外以障礙者角度，也應獲得有品質的照護，以身障機構來說有第三方監督以外，也會有社交時間、復能課程等多元刺激，而非成天關在家裡。

衛福部長照司副司長吳希文表示，家庭照顧者已納入長期照顧服務法範疇，也持續提供家照者支持服務，例如幾支付中的喘息服務，以及各縣市家庭照顧者關懷據點、照護技巧指導、心理諮商等，鼓勵民眾多加使用，若經照管專員、A個管服務評估後，屬於高負荷家庭，也會轉介家庭使用據點服務，例如參與支持團體，緩解其負荷壓力，歡迎民眾有長期照顧需求可撥打1966長照專線。