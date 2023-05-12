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遊蕩犬過多攻擊石虎、穿山甲 農委會擬啟動移除計畫

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
零撲殺政策後，遊蕩犬隻增加，造成環境髒亂，野生動物被咬傷、死亡，也增加人犬衝突，依照生態平衡角度，農委會將在今年第三季開始，選定8到9個區域，進行移除試辦計畫。本報資料照片
零撲殺政策後，遊蕩犬隻增加，造成環境髒亂，野生動物被咬傷、死亡，也增加人犬衝突，依照生態平衡角度，農委會將在今年第三季開始，選定8到9個區域，進行移除試辦計畫。本報資料照片

零撲殺政策執行6年，卻造成遊蕩犬隻愈來愈多，不僅造成環境髒亂，人犬衝突，同時也造成農作物的損害，以及大量野生動物死亡；農委會表示，將在今年第三季開始，針對全台8到9個熱區，啟動遊蕩犬隻移除試辦計畫，降低遊蕩犬隻對野生動物干擾以及人犬衝突。

農委會畜牧處副處長江文全表示，農委會規劃擇定重要野生動物棲地，進行區域性移除試辦專案，區域內的飼主透過植晶片、寵物登記、結紮、施打狂犬病疫苗等四合一作法加強；遊蕩犬就透過捕捉，根據狀況收容認養，符合人道處理的標準就進行移除，同時要求區域內不得餵養會優先執法。

江文全表示，零撲殺政策後，遊蕩犬隻的調查數字確實是逐漸增加的，依照生態平衡的角度，遊蕩犬隻必須適當控制，劃分的區域會縮小到村里、或者是棲地範圍，先讓試辦計畫可行後，再逐步擴大範圍。

根據農委會最新全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，農委會更新日前在立法院公布的數據，111年全國遊蕩犬數量推估為15萬9697隻，每百人遊蕩犬數則為0.69隻，與上期(109)年調查結果15萬5869隻相較，遊蕩犬數量增加2.46％(3,828隻)、每百人遊蕩犬數則增為4.54％。

因為遊蕩犬隻過多，對台灣的野生動物造成嚴重危害，根據農委會特生中心和林務局統計，整體野生動物被遊蕩犬攻擊的數量從2019年到2022年總計已達274隻，其中有128隻穿山甲、41隻台灣山羌遭受遊蕩犬攻擊；因犬攻擊致傷的野生動物的數量近年來也迅速攀升，從2019年遭攻擊47隻，2021年一度高達110隻。

根據特生中心觀察，穿山甲近幾年的救傷案例持續上升，其中疑似受犬隻攻擊的案件比例愈來愈高，已取代獸鋏成為穿山甲受傷主因，因石虎與遊蕩犬的共域比例高達90％，野外遊蕩犬對石虎保育已造成極大生態威脅。同時，農委會也正視狂犬病疫情，防堵由鼬獾等野生動物擴及至犬貓的重大人畜共通傳染病風險。

農委會 穿山甲

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