台版「8050」─國際篇／繭居族 愈老愈難重回社會

「八○五○問題」一詞雖源於日本，卻不是日本獨有的問題，這是全世界在長壽高齡趨勢下所產生的新興議題。中高齡子女回家和老父母同住，生活必須仰賴父母，歐美產生了「迴力鏢世代」，中國大陸興起「新型態啃老」，在不同國度的家庭上演著相似的情境。 8050成因 •生理因素：五○輩因為身心障礙無法外出及工作，八○輩成為照顧者。 •心理因素：五○輩因壓力、焦慮、抑鬱，長時間繭居在家。 •社會因素：大環境就業不易、失業率高，尤其前兩年疫情中高齡失業率提高，導致五○輩失業回家。 台灣現場 共築鄰里通報網 【記者張瀞文／綜合報導】在台灣，若家庭面臨八○五○困境會如何處理？台灣自立支援照顧專業發展協會理事長林金立表示，台灣的醫療衛生系統、警社單位，或是擔任老人工作者，被規定發現異狀必須通報，所以很多個案來自村里幹事或是醫療院所，這些通報網絡也逐漸認知到自己在整個社會安全網的角色。 若有涉及遺棄、暴力等，會由地方政府的老人保護或家暴社工出面，緊急安置或就醫，社工會詢問老人家要不要提告，即便不提告，也會向加害者警告不能再犯。 但政府社工案量大，通常處理完緊急事件後，沒有能量重建當事人的社會支持網絡，必須透過「共案分工」的方式，找其他專業進來，像是家庭照顧者支持服務社工，或是老人家常去的日照單位，啟動當事人的生活重建比較有機會。 但更重要的是前端的守望互助，多數長輩認為家有孩子會啃老甚至家暴是家醜，不願對外說，即便表面上頻繁與社區互動，鄰里也不一定知道家裡發生什麼困難。

「不上班不上學，很少和家人以外的人互動並待在家連續六個月以上。」日本厚生勞動省這樣定義繭居族。日本在一九九○年代發現這個問題，當時的繭居族都是年輕人，卅年過去，當年的年輕繭居族已成了五、六十歲的中老年人，依舊仰賴父母過活，當年的中年父母如今已八十多歲，衍生所謂「八○五○問題」。

日本內閣府二○一九年三月公布調查發現，四十至六十四歲的繭居族估有六十一萬三千人，比四十歲以下的繭居族五十四萬一千人還多。其中七成五男性，超過一半的人過著這樣的生活七年以上，有些人甚至持續超過卅年，三成四的繭居族坦承「雙親」是家中經濟來源。

雜誌HIKIPOS專門刊登繭居族故事。該雜誌總編輯石崎森人表示：「年輕繭居族有的仍相信他們能重新融入社會。但一旦到了五十歲，他們會失去希望。對中年乃至更年長的人而言，活下去成為最緊迫的問題。」

石崎說，年長繭居族人數超越年輕繭居族的一個原因是，在日本經濟高速成長時期成為勞動力的人口已離開職場，並長期處於失業狀態，這些人找不到工作以外的生活目標，導致他們待在家，變得「社交孤立」。社交孤立時間愈久，愈難重回社會。大部分企業也不太願意雇用高齡者。

日本內閣府針對繭居高齡化問題表示，「繭居的狀況受影響的中年人比想像中還多，我們打算提出有效措施應對，包括計畫擴大對受影響者協助」。石崎認為，最有效的策略之一是支援繭居族的父母，既能支持繭居族，又不會令他們精神上感到有負擔。

厚生勞動省主導各地方成立繭居支援中心並與就業站合作，協助中高年齡層的繭居族自立。日本也有民間支援團體、醫療機構提供協助，不過，一些父母卻因自尊問題，不願對外求助，年長繭居的子女更不願離家，與醫師或社福機構懇談，以致這些資源的利用率不高。

對日本地方政府來說，最大的困難是如何找出這些需要幫助的家庭，鼓勵他們與專業人員接觸，以便提供財務或其他實質援助。問題若繼續惡化，再過幾年，「八○五○問題」可能變成「九○六○問題」。