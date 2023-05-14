擔心口腔癌找上門？出現「這五種」徵兆需警覺

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤六個月內「口腔癌徵兆」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議五大口腔癌徵兆為何。

口腔癌即發生於口腔部位之惡性腫瘤的總稱，包含唇、舌、齒齦、頰黏膜等皆是口腔癌的好發部位，且平時有抽菸、喝酒或嚼檳榔習慣的民眾更是高風險族群；而若擔心錯過口腔癌的黃金治療期，可以在平時透過哪些徵兆來自我檢測呢？

口腔周圍「腫塊」不可輕忽 嘴內傷口「兩周未癒合」需注意 ▲ 網友熱議的五大口腔癌徵兆 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察半年內網路及社群上針對「口腔癌徵兆」相關話題的討論， 發現最多人提及的口腔癌前兆便是出現在口腔周遭或頸部的不明腫塊，就有網友分享自己曾在脖子摸到硬塊，不過聽旁人說「可能只是脂肪瘤」便沒有想太多，直到硬塊遲遲不消退、甚至腫起來才覺得不對勁，「去看醫生就發現是口腔癌第4期」。對此，有醫師呼籲若口腔內或臉部、頸部出現不明腫塊，都有可能是罹患口腔癌的警訊，千萬不能輕忽，「不會痛不代表沒事！」，尤其若口腔腫塊還帶有血液，更需盡速就醫檢查。

此外，也有網友提醒若出現「口腔黏膜硬化」的症狀也需有所警覺，便有網友發文表示，家中長輩愛吃檳榔，近期有「張口困難」的症狀卻遲遲不願就醫，引來其他網友勸說「嘴張不開了快去檢查，可能已得口腔癌」，還有人直言「長期吃檳榔很難不得口腔癌」；有醫生解釋這是因為檳榔的纖維非常粗糙，吃太多可能導致口腔黏膜破皮，而「反覆破皮就容易產生致癌物」，呼籲愛吃檳榔的民眾「最好能定期做口腔黏膜篩檢」。

若發現口腔黏膜顏色改變、甚至長出白斑或紅斑，同樣可能是罹患口腔癌的徵兆，有網友便提到自己有戴牙套，初期一切都無異狀、直到前陣子突然感覺嘴巴變敏感，「非常不能吃辣，刷牙用薄荷牙膏會痛到流眼淚，還有喝熱湯很容易就起水泡」，甚至「口腔裡出現白色斑點」，後在另一半提醒之下趕緊就醫，雖診斷結果並非口腔癌，但也被醫生提醒「再嚴重一點很可能病變為口腔癌」。另外，「口腔黏膜潰瘍長期未癒合」也是不少網友提到的口腔癌徵兆之一，有網友表示自己「口腔有傷口很久沒好所以去看醫生」，直到檢驗報告出來才發現罹癌，幸虧及早發現治療、現已痊癒，引來其他網友誇讚其警覺心，並提醒「傷口超過兩周都不太正常，要去檢查一下」。

罹患口腔癌除影響口腔功能外，嚴重時還可能需採取切除舌頭、臉部穿孔等治療方式，令人避之唯恐不及，建議平時就保持良好生活習慣、正確做好口腔自我檢查，以利及早發現症狀並就醫，提高治癒機會。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「五大口腔癌徵兆」相關討論則數。觀測期間：2022/11/04~2023/05/04，共六個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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