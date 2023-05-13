臉部皮膚出現「這些」症狀？網：可能是蠕形蟎蟲惹的禍！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「蠕形蟎蟲增生症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大蠕形蟎蟲增生症狀排行。

蠕形蟎蟲是大多數人臉上都有的常見共生寄生蟲，正常情況下，是能夠和皮膚和平共處的，並不會特別造成不適或疾病，但當我們皮膚免疫力低下或受其他因素影響時，就容易讓蟎蟲大量繁殖，造成蟲數超標並產生危害，而網友們熱議的蠕形蟎蟲增生症狀有哪些呢？快來看看吧！

「痘痘冒不停」造成長期困擾 經常「皮膚泛紅」恐是蟎蟲超標 ▲ 網友熱議的八大蠕形蟎蟲增生症狀聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「蠕形蟎蟲增生症狀」的相關話題討論，可以發現「痘痘冒不停」引起社群熱烈討論，網友紛紛留言表示「媽媽受長痘痘困擾20多年了，最後終於在上個月被醫生診斷出是蠕形蟎蟲所引起」、「我有個20幾歲的朋友，臉上都是大爛痘，就醫確診蠕形蟎蟲」，提醒若是長痘痘的情況非常嚴重，或著一直無法改善，可能就是蠕形蟎蟲造成的症狀，建議到皮膚科檢驗做確認，以利盡早治療。「皮膚泛紅」也是蠕形蟎蟲引發的常見症狀，有網友分享「發現自己臉常泛紅，一驗才發現，我臉上的蠕形蟎蟲也超標了！」，後配合治療一個半月即有明顯成效，建議網友們需正確地了解自己的肌膚問題才能對症下藥。

由於蠕形蟎蟲共生狀態失衡，會形成「丘疹膿皰」，網友就發表自身經驗如「全臉像過敏般的丘疹，立馬找皮膚科醫師看，醫師說是蠕形蟎蟲」，而醫師也提醒「丘疹膿皰容易跟青春痘搞混，但不會出現粉刺」，民眾在鑑別症狀時需特別注意。此外，不少網友對於蠕形蟎蟲造成的「皮膚敏感、乾癢」相當有感，就有網友提及因為「皮膚刺癢感嚴重」至診所驗蟲，與醫生討論後得知是「使用了不適合自己的洗卸，而間接誘發了蠕形蟎蟲」，表示洗卸產品需以溫和為主，卸妝產品建議使用卸妝乳為佳。

「血管擴張」增生而表現出長期泛紅不退的情況，被稱為玫瑰斑，蠕形蟎蟲異常增生即是誘發因子之一，甚至會加劇酒糟肌膚症狀，醫師就指出「玫瑰斑患者皮膚中的蠕形蟎蟲，比例、數量都明顯比正常人還高！」，且通常伴隨著持續性泛紅症狀出現，提醒需保持良好的生活習慣、情緒穩定，增強免疫力並減少刺激飲食。針對「皮膚發炎」的症狀，有網友分享他人經驗，提到對方「臉頰、額頭、鼻子等地方開始出現紅腫發炎，一開始以為是痘痘，還到美容院做保養課程，沒想到發炎紅腫情形變本加厲」，檢查過後才發現臉上的蟎蟲數量不勝其數，回家後捨棄所有的化妝、保養品，加上配合醫師治療才恢復。

而蠕形蟎蟲增生導致的「臉部脫皮、出現白點」，不只是額頭、雙頰脫皮，還包含眼周脫屑和嘴周脫皮。其中特別是眼周脫屑，前期可能造成「眼睛乾澀」，之後可能出現結膜充血、睫毛亂長或脫失，嚴重情形恐永久影響視力，醫師即表示若有乾眼、眼睛搔痛等問題，應進一步就醫檢查。

由於蠕形蟎蟲肉眼無法看見，必須借助顯微鏡的幫助，以及其導致的症狀與許多皮膚問題相像，建議若是有以上相關症狀的民眾，需尋找專業的醫師協助，才能確定症狀並對症下藥。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「八大蠕形蟎蟲增生症狀」相關討論則數。觀測期間：2022/04/01~2023/04/25，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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