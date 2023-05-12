雨神「快閃母親節」！2波鋒面接力報到 變天時間曝光

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明晚到後天鋒面影響，各地天氣轉涼有雨。本報資料照片
明晚到後天鋒面影響，各地天氣轉涼有雨。本報資料照片

周六鋒面接近，周日母親節全台有雨。中央氣象局表示，今晚至明天白天有一波微弱鋒面經過北部海面，中部以北、午後南部、東半部地區有短暫陣雨。明晚到後天另一波鋒面影響，各地天氣轉涼有雨，下周二、周三雨勢緩和、短暫回溫，緊接下周四、周五另一波鋒面接近，各地天氣逐漸不穩定。

氣象局指出，今晚至明天白天有一波微弱鋒面經過北部海面，但因強度不強、影響不大，明天中部以北有零星短暫陣雨、午後南部地區、迎風面東半部地區有短暫陣雨。明晚到後天另一波鋒面影響，各地天氣轉涼有雨。

氣象局表示，周一鋒面南移，剩南部、東半部有零星短暫雨。周二、周三雨勢緩和，僅東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有雨。周四、周五另一波鋒面接近，各地天氣又逐漸不穩定。

氣象局指出，明、後天鋒面接近轉涼，中部以北、東半部地區約降3、4度，北部高溫約24、25度，低溫21、22度；中部地區高溫25至28度，低溫約21、22度；南部地區約28度。下周二、周三各地回溫，中南部地區可達30度，北部地區也有28、29度。

氣象局 低溫

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