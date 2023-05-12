醫院護理貢獻40年 長庚林秋子獲總統頒專業貢獻獎

今天國際護師節，蔡英文總統出席在臺北市國際會議中心的慶祝活動，頒獎表揚台灣傑出護理人員。林口長庚醫院護理部副部主任林秋子是長期服務臨床第一線的獲獎人。

長庚醫院表示，林秋子也是知名暢銷書「待宵花：阿祿叔的八二三」主角阿祿叔的女兒，經歷父親因823炮戰雙眼失明長期住院的日子，也因此從小立志成為白衣天使，「救死扶傷」是她一生執著的大願。

林秋子感恩長庚醫院在她還年幼時，為父親做眼角膜移植可行評估 ，也因此希望有一天能進長庚醫療體系服務。她從基層護理做起，臨床服務長達40年，致力提升醫院臨床護理品質，多項改善臨床作業品質計畫獲國家品質獎項，例如今年帶領團隊獲臨床照護組銀獎與標章的「I-LIFE再造活力人生～關節置換病人之優質照護」，提供台灣大宗高齡病人關節置換優質服務的經驗。

COVID-19疫情高峰時，林秋子積極規畫、執行院內外防疫照護，更兩次擔任副指揮官緊急協助成立新北市深坑檢疫所，收治近千名確診個案，緩衝北部重症醫療量能，也導入全台第一家「遠距關懷虛擬病房平台」，建立社區遠距防疫優良典範及紓緩居家照護負荷，並撰寫「疫啟健康生活」電子書提升民眾防疫健康識能。

林秋子表示，承擔責任能豐富生命的強度，她珍愛自己護理執業的價值，榮獲肯定得以告慰父親的期待，也讓全家人以她為榮，更不負機構的培育。獲獎是所有團隊夥伴們一起用心經營的成果，也是對自身的鞭策和激勵，未來將持續帶領團隊不斷創新努力，營造更優質有效護理，守護民眾健康，展現台灣護理的驕傲。