不得禁止媽媽公開哺乳 國健署：最高可罰3萬元
施姓女子某次搭乘捷運時，因寶寶肚子餓哭鬧而直接在位置上哺乳，遭旁人說「衣服遮好」。國健署指出，不得禁止媽媽在公共場合公開哺乳，違者可處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。
為保障媽媽在公共場所公開哺餵母乳的權利，台灣早在2010年就通過「公共場所母乳哺育條例」，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違反者處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。
此外，截至2022年底全國總設置3953處哺集乳室，分別為依法設置2629處、自願設置1324處。
衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿分享個案表示，施姓女子一直都是親餵母乳，且為便利哺乳雙胞胎，出門在外不會刻意尋找哺集乳室使用，某次搭乘捷運時，因為寶寶肚子餓哭鬧，施女直接在位子上哺餵母乳，突然有名女子對她說：「衣服要遮好，旁邊的人都在看妳」，讓她十分錯愕。
國健署呼籲，公共場所哺乳是一件自然又正常的事，社會大眾應該給哺乳媽媽更多的尊重，共同接納及支持哺育母乳，以營造友善母乳哺育環境。
根據國健署2022年母乳哺育率調查，有9成以上的媽媽想要哺餵母乳。若有尋找公共場所哺集乳室的需求，國健署孕產婦關懷網站可查詢各縣市公共場所哺集乳室位置，也可透過孕產婦關懷Line官方帳號（ID：@mammy870870）加入好友，獲得相關資訊。
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