快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

不得禁止媽媽公開哺乳 國健署：最高可罰3萬元

中央社／ 台北12日電

施姓女子某次搭乘捷運時，因寶寶肚子餓哭鬧而直接在位置上哺乳，遭旁人說「衣服遮好」。國健署指出，不得禁止媽媽在公共場合公開哺乳，違者可處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

為保障媽媽在公共場所公開哺餵母乳的權利，台灣早在2010年就通過「公共場所母乳哺育條例」，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違反者處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

此外，截至2022年底全國總設置3953處哺集乳室，分別為依法設置2629處、自願設置1324處。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿分享個案表示，施姓女子一直都是親餵母乳，且為便利哺乳雙胞胎，出門在外不會刻意尋找哺集乳室使用，某次搭乘捷運時，因為寶寶肚子餓哭鬧，施女直接在位子上哺餵母乳，突然有名女子對她說：「衣服要遮好，旁邊的人都在看妳」，讓她十分錯愕。

國健署呼籲，公共場所哺乳是一件自然又正常的事，社會大眾應該給哺乳媽媽更多的尊重，共同接納及支持哺育母乳，以營造友善母乳哺育環境。

根據國健署2022年母乳哺育率調查，有9成以上的媽媽想要哺餵母乳。若有尋找公共場所哺集乳室的需求，國健署孕產婦關懷網站可查詢各縣市公共場所哺集乳室位置，也可透過孕產婦關懷Line官方帳號（ID：@mammy870870）加入好友，獲得相關資訊。

母乳 國健署

延伸閱讀

逾6成女性會陰被剪一刀 千人大調查揭台灣母親血淚史

3成年輕女性一周3餐靠外食 國健署7招補足孕媽咪所需營養素

搭車遇正義魔人嘶吼「戴口罩！」女孩驚嚇反擊 網讚：EQ已經很高

大專生飲酒多因朋友聚會 國健署調查：近4成1個月內飲酒1成4喝過量

相關新聞

雨神「快閃母親節」！2波鋒面接力報到 變天時間曝光

周六鋒面接近，周日母親節全台有雨。中央氣象局表示，今晚至明天白天有一波微弱鋒面經過北部海面，中部以北、午後南部、東半部地...

地方發聲「把和平醫院還社區」 北市府回應了

新冠疫情爆發後，台北市立聯合醫院和平婦幼院區擔任防疫重責要角，也因僅收治確診病人，嚴重衝擊中正、萬華區民眾急性醫療就醫權...

遠距工作對健康影響調查 蔬果、零食都吃更多

勞動部調查遠距工作對民眾健康的影響，發現蔬菜、水果攝取量較實體上班期間多，但自覺常在吃零食宵夜者比率也較高；此外，遠距辦...

醫院護理貢獻40年 長庚林秋子獲總統頒專業貢獻獎

今天國際護師節，蔡英文總統出席在臺北市國際會議中心的慶祝活動，頒獎表揚台灣傑出護理人員。林口長庚醫院護理部副部主任林秋子...

彰濱秀傳醫薩刀中心發表新療法 可望造福4萬帕金森氏症患者

彰濱秀傳醫院醫薩刀中心最近在國際權威醫學期刊「新英格蘭雜誌」（The New England Journal of Me...

今起縮短移工失聯遞補等待期 勞動部：最晚6個月內申請

就業服務法第58條修正條文已於5月10日公布，並自今天生效。產業雇主遞補新移工等待期縮短為3個月，家庭看護移工雇主遞補新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦