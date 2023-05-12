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地方發聲「把和平醫院還社區」 北市府回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫和平院區作為應變醫院，疫情期間僅收治確診病人，衝擊中正、萬華區民眾急性醫療就醫權利，當地里長們今發聲，盼政府將和平醫院還給社區。記者林佳彣／攝影
北市聯醫和平院區作為應變醫院，疫情期間僅收治確診病人，衝擊中正、萬華區民眾急性醫療就醫權利，當地里長們今發聲，盼政府將和平醫院還給社區。記者林佳彣／攝影

新冠疫情爆發後，台北市立聯合醫院和平婦幼院區擔任防疫重責要角，也因僅收治確診病人，嚴重衝擊中正、萬華區民眾急性醫療就醫權利，當地里長們今發聲，盼政府將和平醫院還給社區。北市衛生局表示，很重視里長意見，將評估各醫院軟硬體設施、收治量能、醫療資源分布等，並與中央及專家研議規劃北市傳染病防治醫療資源配置。

北市聯醫和平院區是台北市指定傳染病應變醫院，也是衛福部疾管署台北區傳染病防治網指定應變醫院。該院區因應SARS疫情，2003年起擔任傳染病應變醫院，依據「傳染病防治醫療網作業辦法」，應變醫院優先收治第1、5類法定傳染病或新興重大傳染病病人。

衛生局表示，中央每年補助應變醫院經費，辦理傳染病演習、設備汰舊換新與維修，以及醫事人員教育訓練，強化軟硬體設備及人員能力。

衛生局說，台大醫院為台北區（雙北、基隆、宜蘭、連江、金門）指定支援合作醫院，提供6縣市指定應變醫院傳染病專業諮詢，並依醫療網區指揮官調度提供專業醫療協助。未發生傳染病疫情時，傳染病隔離病房得移作一般病房使用，以降低對一般醫療的衝擊。

衛生局感謝醫療院所工作人員在COVID-19疫情期間堅守崗位，提供專業醫療服務，守護市民的健康。衛福部疾管署3月31日解除專責病床開設比率，5月1日將COVID-19調整為第4類傳染病，和平院區已逐步開啟門診及一般急性病房，並回歸常態醫療作業。

新冠疫情爆發後，台北市立聯合醫院和平婦幼院區擔任防疫重責要角，因僅收治確診病人，嚴重衝擊中正、萬華區民眾急性醫療就醫權利。記者林佳彣／攝影
新冠疫情爆發後，台北市立聯合醫院和平婦幼院區擔任防疫重責要角，因僅收治確診病人，嚴重衝擊中正、萬華區民眾急性醫療就醫權利。記者林佳彣／攝影
北市聯醫和平院區是台北市指定傳染病應變醫院，也是衛福部疾管署台北區傳染病防治網指定應變醫院。記者林佳彣／攝影
北市聯醫和平院區是台北市指定傳染病應變醫院，也是衛福部疾管署台北區傳染病防治網指定應變醫院。記者林佳彣／攝影

傳染病 衛生局

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