地方發聲「把和平醫院還社區」 北市府回應了

新冠疫情爆發後，台北市立聯合醫院和平婦幼院區擔任防疫重責要角，也因僅收治確診病人，嚴重衝擊中正、萬華區民眾急性醫療就醫權利，當地里長們今發聲，盼政府將和平醫院還給社區。北市衛生局表示，很重視里長意見，將評估各醫院軟硬體設施、收治量能、醫療資源分布等，並與中央及專家研議規劃北市傳染病防治醫療資源配置。

北市聯醫和平院區是台北市指定傳染病應變醫院，也是衛福部疾管署台北區傳染病防治網指定應變醫院。該院區因應SARS疫情，2003年起擔任傳染病應變醫院，依據「傳染病防治醫療網作業辦法」，應變醫院優先收治第1、5類法定傳染病或新興重大傳染病病人。

衛生局表示，中央每年補助應變醫院經費，辦理傳染病演習、設備汰舊換新與維修，以及醫事人員教育訓練，強化軟硬體設備及人員能力。

衛生局說，台大醫院為台北區（雙北、基隆、宜蘭、連江、金門）指定支援合作醫院，提供6縣市指定應變醫院傳染病專業諮詢，並依醫療網區指揮官調度提供專業醫療協助。未發生傳染病疫情時，傳染病隔離病房得移作一般病房使用，以降低對一般醫療的衝擊。