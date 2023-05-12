彰濱秀傳醫薩刀中心發表新療法 可望造福4萬帕金森氏症患者

彰濱秀傳醫院醫薩刀中心最近在國際權威醫學期刊「新英格蘭雜誌」（The New England Journal of Medicine）上，發表「突破性治療帕金森氏症的新技術—醫薩刀內側蒼白球燒灼術」成果，讓醫薩刀中心登上國際舞台。彰濱秀傳醫院長顏鴻章，未來此一療法可以成為台灣4萬名帕金森氏症患者的治療提供一個新選擇，有助於改善帕金森氏症患者的生活品質。

在今天的研究成果發表會中，彰濱秀傳神經內科吳佩翰醫師表示，帕金森氏症是一種神經系統疾病，常見症狀包括顫抖、僵硬、運動遲緩等。目前，大部分患者都以口服藥物或手術等方式治療，但這些治療方法都存在一定的局限性，例如藥物治療可能會出現副作用，而手術治療則可能會造成風險和併發症。因此，尋找更為有效和安全的治療方法一直是醫學界的研究重點。

醫薩刀中心主任張維傑指出，醫薩刀俗稱磁振導航聚焦超音波治療儀，是秀傳2017年自以色列引進最先進的腦部治療儀器。為了研究帕金森氏症的全新治療方式，擬訂計畫進行一項研究，即透過高強度聚焦超音波燒灼內側蒼白球中的特定神經細胞，從而緩解帕金森氏症患者的症狀。

張維傑說，這項研究共招募40名帕金森氏症患者進行實驗，其中20名患者接受了醫薩刀透過內側蒼白球治療，另外20名患者接受了假手術治療作為對照組。結果顯示，接受醫薩刀治療的患者在6個月、12個月以及24個月後的運動評分均優於對照組。同時，此治療方法也並未出現嚴重的副作用和併發症。

張維傑說，透過高強度聚焦超音波燒灼內側蒼白球的特定神經細胞，可以有效緩解帕金森氏症患者的症狀。該方法相比於傳統手術治療，具有更為精確和穩定的控制能力，能夠更加精確地治療特定區域，降低手術風險和併發症的機率。